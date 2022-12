Fajne życzenia noworoczne 2023. Śmieszne, krótkie i poważne. Uradują bliskich. Gotowe na SMS

Co zrobić, żeby gwiazda betlejemska długo stała i nie gubiła liści? Ogrodnik radzi, jak pielęgnować kwiat bożonarodzeniowy

Życzenia noworoczne 2023

Sylwester i Nowy Rok to doskonała okazja, aby złożyć swoim bliskim i znajomym życzenia noworoczne 2023. Tym, z którymi nie mamy możliwości spotkać się podczas sylwestra 2022/2023, krótkie życzenia noworoczne wysyłamy SMS. To wspaniały zwyczaj, który sprawia bliskim wiele radości. Krótkie, wesołe wierszyki na nowy rok lub poważne oficjalne życzenia noworoczne - takich szukamy w sieci najczęściej. Poniżej znajdziecie najpiękniejsze oficjalne życzenia oraz krótkie i śmieszne rymowanki na 2023 rok.

Krótkie życzenia noworoczne

Rok się już kończy, rok się zaczyna, otwórzmy więc nową butelkę wina i razem wypijmy za nasze zdrowie, aż się zakręci nam troszeczkę w głowie.

Nadchodzący Nowy Rok to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym co minęło i nad tym, co nas czeka.

Gdy Nowy Rok Staremu cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia, a ja przy tej pięknej sposobności, życzę Ci dużo szczęścia i radości!

Stary Rok mija, lecz marzenia zostają... Niech one się Tobie wszystkie pospełniają. I z Nowym Rokiem, niech los Ci się odmieni, a ogród życia się zazieleni.

Życzenia noworoczne śmieszne

Zdrowia, szczęścia, pomyślności, forsy góry i miłości, mnóstwa uniesień po zmroku, życzę Tobie w Nowym Roku!

Przyjemnego szumu w głowie, wygodnego miejsca w rowie. No i morze jeszcze potem, spokojnego snu pod płotem. Żeby pies z kulawą nogą, Cię nie olał idąc drogą. Dużo czadu i uroku w nadchodzącym Nowym Roku.

Kiedy Nowy Rok nadchodzi kieliszeczek nie zaszkodzi. Kufel piwa to za mało, litr szampana by się zdało. Trzeba opić wszelkie troski, by następny rok był boski.

W Nowym Roku życzę Ci 12 miesięcy zdrowia, 53 tygodni szczęścia, 8760 godzin wytrwałości, 525600 minut pogody ducha i 31536000 sekund miłości.

Gdy Nowy Rok staremu cyfrę zmienia, wszyscy – wszystkim ślą życzenia! Przy tej pięknej sposobności, życzę Ci dużo radości! Życzenia noworoczne składa...

Życzenia noworoczne oficjalne

Przesyłam najserdeczniejsze życzenia wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. Sukcesów zawodowych i spełnienia w życiu prywatnym. Wszystkiego dobrego!

Niech Nowy Rok 2023 będzie czasem pokoju, miłości oraz realizacji najskrytszych marzeń Przyjaciołom i partnerom życzy…

Niech nadchodzący Nowy Rok będzie pasmem sukcesów i zawodowych uniesień, a sylwestrowa zabawa pozwoli odpocząć od trudów i wyzwań i nastroi pozytywnie na zbliżający się rok. Najlepsze życzenia i pozdrowienia

Roku bez trosk i zmartwień, życia w miłości, przyjaźni i szczęściu. Oby najskrytsze marzenia znalazły urzeczywistnienie, a każdy dzień przynosił tylko radość i uśmiech.

Sonda Wysyłasz bliskim życzenia noworoczne? Tak, zawsze Nie robię tego