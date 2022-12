Tego absolutnie nie rób w Nowy Rok, bo ściągniesz pecha na cały 2023. Bieda i problemy będą towarzyszyć Ci na każdym kroku

Tego nie wolno robić w Nowy Rok. Przynosi pecha i biedę

Początek nowego roku to dla wielu osób idealny czas, aby zmienić swoje życie. Oczywiście każdy pragnie, aby kolejny rok był dla niego obfity w szczęście i spełnienie w każdej dziedzinie życia. Jednak czasami zupełnie nieświadomie możemy pokrzyżować swoje plany i ściągnąć na siebie nieszczęście. Zgodnie z przesądami w Nowy Rok nie powinniśmy robić jednej rzeczy, bo przynosi ona pecha na cały rok. O co chodzi? Otóż 1 stycznia nie wolno nic pożyczać. Ta z pozoru niegroźna czynność może sprawić, że przez kolejne 12 miesięcy będziemy borykać się z problemami finansowymi, a pieniądze nie będą się nas trzymać. I chodzi tu zarówno o pożyczanie komuś swojej własności, jak i chęć pożyczenia od kogoś. I nie chodzi tu wyłącznie o pieniądze. Dlatego jeśli nie chcesz ściągnąć na siebie pecha i biedy, to wstrzymaj się z pożyczaniem do 2 stycznia.

Najpopularniejsze przesądy noworoczne 2023

Istnieje kilka przesądów noworocznych, które wiążą się z miłością i szczęściem:

Pierwszy dzień roku, taki cały rok. Postaraj się więc spędzić go kreatywnie, a nie leżąc w łóżku. Zjedz danie z kapustą w Nowy Rok - to przynosi szczęście. Noworoczne śniadanie podaj na okrągłych talerzach. Sprawi to, że zamknięty zostanie poprzedni cykl i otworzy się zupełnie nowy. Jeśli do Twoich drzwi w Nowy Rok zapuka mężczyzna z blond włosami, przyniesie Ci to ogromne szczęście. Jeśli zaś kobieta, może to przynieść pecha.

