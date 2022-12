To będzie najbardziej pechowe imię 2023 roku. Jego posiadacze muszą uważać. Przepowiednia imienna wskazuje, że to imię będzie niosło ogromne brzemię

Złowroga przepowiednia imienna na 2023 rok. To imię będzie prześladował pech

Wybierając imię dla swojego dziecka przyszli rodzice kierują się wieloma rzeczami. Czasem liczy się sentyment, czasem jest to imię po innym członku rodziny, a czasem po prostu się ono podoba. Warto jednak przede wszystkim myśleć o przyszłości naszej pociechy, by imię nie było powodem do kpin i wyzwisk ze strony innych dzieci, oraz, by nie przysparzało w przyszłości nieporozumień. Przed wybraniem odpowiedniego imienia można również sprawdzić jego znaczenie i pochodzenie. Niektórzy uważają również, że niektóre imiona przynoszą pecha ich posiadaczom. Przepowiednia imienna wskazuje, że jedno imię może mieć wyjątkowego pecha w 2023 rok. Nadchodzący rok zdecydowanie nie będzie należał do udanych. Warto jedna zacisnąć zęby i przetrwać najgorszy okres bo po każdej burzy wychodzi słońce. O jakim imieniu mowa? Przepowiednia imienna wskazuje na Bogumiłę. Zdaniem astrologów imię to ma silne powiązania ze światem mroku, a jego posiadaczki mogą niszczyć swoje związki i kierować się w życiu negatywną energią. Co ciekawe, znaczenie imienia Bogumiła oznacza "tą której sprzyja los"

Zobacz także: Horoskop na 2023 rok. Ten znak zodiaku w nadchodzącym roku będzie pławił się w luksusach. Dostatek spłynie jak manna z nieba. Będzie żył jak w bajce