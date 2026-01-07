W czwartek o godzinie 18:00 zagotuj i podpal. Obfitość zagości w Twoim życiu i pożegnasz problemy finansowe. Rytuał obfitości

Wiele osób szuka sposobów na przyciągnięcie dobrobytu, a rytuały obfitości zyskują na popularności.

Pewien rytuał obiecuje otworzyć drogę do szczęścia finansowego, wykorzystując proste składniki.

Wykonuje się go wieczorem, w wybrane dni tygodnia, z użyciem cynamonu, skórki pomarańczy i zielonej świecy.

Chcesz poznać szczegóły tego rytuału, który ma oczyścić dom i zaprosić do niego pomyślność?

Po godzinie 18:00 zagotuj i podpal, a obfitość zagości w Twoim życiu. Otworzysz się na dobrobyt

Wiele osób zastanawia się, jak szybko się wzbogacić. Jedni liczą na wygraną w loterii, inni szukają dodatkowej pracy, która pomoże im pozbyć się problemów finansowych. W ostatnim czasie coraz częściej pojawia się temat afirmacji i manifestacji. Mówią o nim nie tylko wróżki, czy osoby związane z rozwojem duchowym, ale także celebryci na swoich kanałach w mediach społecznościowych. Zagłębiając się w tematykę manifestacji, afirmacji i przyciągania można natknąć się również na rytuały obfitości. Jeden z nich zasługuje na szczególną uwagę, gdyż jest prosty do wykonania, a naprawdę może dopomóc naszemu szczęściu finansowemu. Wykonaj go po godzinie 18:00. Zagotuj te składniki i podpal świecę, a szybko otworzysz się na dobrobyt i pomożesz sobie zażegnać wszelkie problemy finansowe.

Rytuał obfitości. Jak i kiedy go wykonać?

Ten rytuał obfitości pochodzi z Ameryki Łacińskiej, gdzie jest niezwykle popularny. Zacznijmy od tego, że zaleca się go wykonywać we wtorki lub czwartki po godzinie 18:00. Przygotuj pięć lasek cynamonu, suszoną skórkę pomarańczy, litr wody i zieloną świecę. Do garnka wlej wodę, wrzuć laski cynamonu i skórkę pomarańczy. Składniki zagotuj, następnie odstaw do ostygnięcia i wlej do butelki z rozpylaczem. Teraz zapal świecę w salonie swojego mieszkania, a przygotowaną mieszanką spryskaj wszystkie pokoje w domu. Świecę zostaw zapaloną na godzinę, po czym zgaś ją łyżką (absolutnie jej nie zdmuchuj). Według wierzeń taki rytuał obfitości pomaga w oczyszczeniu domu ze złej energii i przygotowuje go na przyjęcie tej dobrej, opływającej w dobrobyt.

