Jak się pozbyć pleśni z mebli. Naturalny preparat za kilka złotych załatwi sprawę. Wykwity pleśni znikną, a ty odetchniesz pełną piersią

Jak usunąć pleśń z mebli? Skąd się biorą wykwity pleśni?

Pleśń ma podłoże grzybowe i charakteryzuje się nalotem w czarnym, szarym lub biały kolorze. Pleśń może niebezpieczna dla naszych dróg oddechowych, a jej zarodniki unoszą się w powietrzu. Pleśń często powstaje w wilgotnych, ciepłych miejscach bez odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Często właśnie sezon grzewczy sprawia, że w wielu domach pojawia się pleśń. Często zauważalna jest w łazience lub kuchni, gdzie panuje spora wilgoć i wysokie temperatury powietrze. Pleśń może pojawić się również na meblach. Co w takiej sytuacji? Jedną z najskuteczniejszych metod walki z pleśnią jest olejek herbaciany. Jego właściwości znane są od setek lat.

Olejek herbaciany na pleśń na meblach. Jak go stosować?

Właściwości olejku herbacianego znane są od lat. Korzystali z niego starożytni mieszkańcy Australii, a do Europy przybył on w XVIII wieku za sprawą angielskiego żeglarza, Jamesa Cooka oraz jego towarzysza podróży, botanika Josepha Banksa. To właśnie ten drugi mężczyzna zauważył lecznicze właściwości olejku herbacianego i leczył nim problemy skórne marynarzy. Dzisiaj olejek herbaciany stosowany jest na wiele schorzeń takich jak: opryszczka, infekcje gardła oraz grzybica. Olejek herbaciany uważany jest także za najbardziej skutecznego, naturalnego pogromcę grzybów i pleśni. Aby pozbyć się pleśni z mebli przy użyciu olejku herbacianego wymieszaj z wodą w stosunku 1:50 (czyli na litr wody przypada około 20 ml olejku). Tak przygotowaną mieszanką nałóż na pleśń i przemyj porządnie. W przypadku większych wykwitów pleśni aplikuj olejek herbaciany bez rozcieńczania. Pleśń na meblach warto spryskiwać olejkiem co kilka dni przez okres około 4 tygodni.

