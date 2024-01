Kiedy fikus benjamin gubi liście, tak ratuje drzewko. W pielęgnacji tego kwiatka samo podlewanie nie wystarczy. Oto co lubi beniaminek

Rozpuszczam 1 łyżeczkę w wodzie i podlewam swoje anturium. Obsypuje się kwiatami i zielonymi liśćmi. Domowy nawóz do anturium

Zamiast do ciasta to mieszam z wodą i dodaję do doniczki. Dzięki temu usuwam pleśń z ziemi w doniczce. Ten sposób jest lepszy niż kupne specyfiki

Zrobiłam to, a mój fiołek obsypał się kwiatami. Domowa odżywka z tego, co mam w domu sprawiła, że kwiat przestał marnieć

Moja babcia nauczyła mnie, aby do faworków dodawać ten jeden składnik. Dzięki faworki są puszyste i mięciutkie. Sekretny składnik na smażenie faworków

Fikus benjamin to dosyć kapryśna roślina. Bardzo często kilka dni po przyniesieniu do domu doniczki z pięknym i bujnym drzewkiem następuje rozczarowanie – fikus benjamin gubi liście. Czasami podlewanie i standardowa pielęgnacja są niewystarczające. Ważne jest także, by zapewnić drzewku odpowiednie stanowisko, przyda się również nawożenie. Fiksus benjamin lubi także zraszanie, dzięki temu jego liście są soczyście zielone.

Dlaczego fiskus benjamin gubi liście? Sprawdź jak uratować drzewko

Fiskus benjamin nie znosi zmian. Dlatego bardzo prawdopodobne jest to, że zaraz po przyniesieniu drzewka z kwiaciarni do domu zgubi liście. Inną przyczyną może być zbyt częste podlewanie benjaminka, za duże lub za małe nasłonecznienie stanowiska oraz za wysoka lub za niska temperatura. Jeśli przyczyną jest zmiana stanowiska – zapewnij roślinie optymalne warunki do regeneracji i odczekaj, aż fikus odchoruje przeprowadzkę. Jak dbać o benjaminka?

Fiskus benjamin. Najlepsze stanowisko dla benjaminka

W uprawie bejnaminka wybór stanowiska jest kluczowy. Ponieważ fiskus źle znosi zmiany, trzeba dobrze przemyśleć to, gdzie ustawić doniczkę. Najlepsze będzie jasne miejsce ale niebezpośrednio nasłonecznione. Odpada więc parapet ale także zacienione stanowisko. Nie wolno ustawiać go także blisko kaloryfera. Zbyt ciepłe i suche powietrze także może przyczynić się do opadania liści.

Fiskus benjamin. Podlewanie

Fiskus benjamin uwielbia zraszanie. Ta roślina źle znosi suche powietrze ale szkodzi jej także nadmiar wilgoci. Dlatego podlewanie powinno być umiarkowane. Latem dwa razy w tygodniu - ziemia powinna być wilgotna ale nie mokra. Zimą wystarczy raz w tygodniu. Jeśli po podlaniu benjaminka w podstawce zbierze się woda, trzeba ją natychmiast wylać. Fikusa zraszamy raz w tygodniu, zawsze odstałą wodą. Taka forma pielęgnacji pomaga również pozbyć się kurzu z małych listków. Od marca do września warto także od czasu do czasu zasilić drzewko specjalnym nawozem do fiskusów lub roślin zielonych.

Fiskus bejnamin. Przycinanie i przesadzanie

Czasami fiskus benjamin rośnie tak bujnie, że wymyka nam się spod kontroli. Wtedy, warto przyciąć drzewko. Najlepszym momentem na taki zabieg jest wiosna. To także najlepszy czas na to, by przesadzić benjaminka. Trzeba jednak pamiętać o tym, że fikusy lepiej rosną w za małej niż w za dużej doniczce. Jeśli korzenie rośliny wychodzą już z pojemnika, wtedy przenosimy drzewko do nieco większego pojemnika z żyzną, przepuszczalną glebą o odczynie pH 5,7 - 6,8. W przypadku starszych i dużych roślin wystarczy wymienić tylko górną warstwę ziemi.

ZOBACZ TEŻ: Zamiast do herbaty używam do podlewania. Grudnik pięknie rośnie. Pomarszczone liście znów są zielone i jędrne. Oto zasady pielęgnacji grudnika

Sonda Podoba ci się fiskus benjamina? Tak. Mam benjaminka w domu Tak ale nie hoduję w domu. Nie potrafię dbać o kwiaty Tak Nie