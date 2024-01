Moja babcia Krysia poradziła mi jak wyhodować swoje pelargonie. Zostało już niewiele czasu, by się tym zająć. Warto spróbować, bo takie pelargonie kwitną najpiękniej

Kiedy najlepiej siać pelargonie? Babcia Krysia powtarza, że jeśli chcemy by zakwitły wiosną to, nasiona muszą trafić do ziemi w styczniu, najpóźniej w lutym. Pelargonie zakwitają zazwyczaj około 4 -5 miesięcy od wysiewu. Dlatego, jeśli chcemy cieszyć się pięknymi kwiatami w maju, to nasiona pelargonii powinny znaleźć się w ziemi już w styczniu. Na szczęście pelargonie charakteryzują się długim kwitnieniem, więc jeśli wysiejemy nasiona w lutym, wciąż będziemy się cieszyć pięknymi kwiatami do później jesieni, tylko krócej. Im później posiejemy pelargonie, tym później otrzymamy kwitnące rośliny.

Moja babcia Krysia poradziła mi jak wyhodować swoje pelargonie. Zacznij od kupna nasion

Nasiona pelargonii są dostępne w sklepach ogrodniczych i w większości marketów. Są zamknięte w niewielkich paczuszkach. Warto zwrócić uwagę na odmianę i oznaczenie. F1 na opakowaniu oznacza nasiona heterozyjne, które mają zapewnić, że wyrośnie z nich roślina zgodnie z opisem na opakowaniu. Chodzi o siłę wzrostu i kolor kwiatów. Najpopularniejsze nasiona pelargonii, to odmiany rabatowe i bluszczolistne, w kolorach od białych przez różowe, czerwone i bordowe.

Jak samemu wyhodować pelargonie? Rady babci Krysi krok po kroku

Zaczynamy od skrzynki, doniczki lub innego pojemnika (np. plastikowe opakowanie po śmietanie), które wypełniamy lekką i przepuszczalną glebą. Ważne, żeby wybrany przez nas pojemnik miał na dnie niewielkie otwory do odprowadzania nadmiaru wody. Kiedy doniczki są już wypełnione ziemią, robimy w niej niewielkie wgłębienia w odstępie około centymetra. Do każdego dołka wkładamy nasionko i przysypujemy półcentymetrową warstwą gleby. Za pomocą zraszacza podlewamy całość, odstaną wodą. Następnie przykrywamy doniczkę kawałkiem folii (warto ją nakłuć wykałaczką, aby zapewnić dostęp powietrza kiełkującej roślinie). Całość zraszamy raz dziennie, tak, by utrzymać stałą wilgotność podłoża. Pojemniki z nasionami ustawiamy w ciepłym miejscu. Optymalna temperatura to 20-23 stopnie C. Po około 14 dniach pojawią się kiełki. Kiedy pelargonie mają około 2-3 liści można rozpocząć pikowanie. Rośliny przesadzamy do większych doniczek. Trzeba to zrobić delikatnie, by nie uszkodzić systemu korzeniowego. Przy tworzeniu sadzonek nie zapominamy o odpowiednim podłożu, doniczkach z systemem drenażu i delikatnym podlewaniu. Kiedy przesadzimy pelargonie do większych doniczek, ustawiamy rośliny w pomieszczeniu o temperaturze około 20 stopni C. Ważne jest także jasne stanowisko. Najlepiej sprawdza się parapet od strony południowej. Po około 3 tygodniach, kiedy sadzonki się odpowiednio ukorzenią, możemy zacząć je hartować, umieszczając w chłodniejszym pomieszczeniu. Wtedy możemy także rozpocząć delikatne nawożenie roślin. Wiosną, gdy nie ma już ryzyka przymrozków, sadzonki można zacząć przesadzać na rabaty w ogrodzie lub do skrzynek na balkonach i tarasach.

