Nastolatek ciągle się nudzi i narzeka? Sprawdź jak odróżnić typowy bunt od objawów depresji

Jak podaje strona Centers for Disease Control and Prevention, sporadyczny smutek to po prostu naturalna część dorastania nastolatka

Całkowita utrata zainteresowania dawnym hobby oraz nagłe zmiany w jedzeniu często zwiastują prawdziwe objawy depresji u młodego człowieka

Badania potwierdzają, że luźna rozmowa podczas zwykłych domowych obowiązków znacząco ułatwia dziecku szczere mówienie o swoich uczuciach

Wspólne ustalanie zasad pomaga w codziennym życiu szybko odróżnić typowy bunt od poważniejszego kryzysu

Zwykłe wysłuchanie pociechy bez natychmiastowego oceniania to najprostsza metoda na przerwanie fali ciągłego narzekania i nudy

Dlaczego nastolatek ciągle się nudzi i narzeka? Wyjaśniamy przyczyny

Każdy rodzic starszego dziecka zna ten moment, kiedy w domu słychać tylko wzdychanie i powtarzane w kółko słowa o tym, że nie ma co robić. Taki stan bywa po prostu naturalnym etapem dorastania, w którym młody człowiek szuka swojego miejsca i nowej tożsamości. Czasem to zwykłe zmęczenie szkołą i nadmiarem bodźców sprawia, że nasze dzieci wydają się całkowicie odcięte od świata.

Zrozumienie tego zjawiska wymaga od nas odrobiny cierpliwości, ponieważ nastolatki często same nie wiedzą, co się z nimi dzieje. Jak możemy przeczytać na stronie Centers for Disease Control and Prevention, sporadyczny smutek czy chwilowa niechęć do działania to po prostu część życia każdego młodego człowieka. Czasem jednak pod maską obojętności i ciągłego narzekania kryje się coś więcej, dlatego warto uważnie obserwować codzienne zachowanie swojego dziecka.

Typowy bunt czy już depresja? Na te sygnały warto zwrócić uwagę

Czasami trudno jest ocenić, gdzie kończy się zwykła niechęć do sprzątania pokoju, a zaczyna prawdziwy problem. Warto rozważyć głębszą rozmowę lub szukanie wsparcia, jeśli u swojego dziecka zauważysz następujące, przedłużające się objawy:

ciągłe poczucie smutku, drażliwość lub beznadzieja, które nie mijają

całkowita utrata zainteresowania rzeczami, które do tej pory sprawiały mu ogromną radość

wyraźne zmiany w apetycie, czyli jedzenie znacznie więcej lub o wiele mniej niż zazwyczaj

poważne kłopoty ze snem, w tym ciągłe spanie w ciągu dnia lub bezsenność

Jeśli takie zachowania utrzymują się przez dłuższy czas, dobrym pomysłem może być skonsultowanie się z psychologiem. Pamiętaj, że wczesne zauważenie tych trudności daje szansę na szybką i skuteczną pomoc, zanim sytuacja stanie się dla nastolatka zbyt przytłaczająca.

Jak rozmawiać z nastolatkiem o uczuciach? Sprawdzone sposoby

Podstawą budowania dobrej relacji jest tak zwane aktywne słuchanie, czyli pozwolenie dziecku na swobodne wyrzucenie z siebie wszystkich myśli bez naszego przerywania. Kiedy młody człowiek skończy mówić, spróbuj powtórzyć własnymi słowami to, co usłyszałeś, aby pokazać mu, że naprawdę go rozumiesz. Zamiast od razu oceniać lub proponować rozwiązania, po prostu powiedz, że jesteś obok i zapytaj, w jaki sposób możesz mu pomóc w tej trudnej chwili. Ważne jest tworzenie bezpiecznej przestrzeni do rozmowy podczas zwykłych, codziennych czynności, na przykład w drodze do szkoły czy podczas wspólnego przygotowywania posiłku w kuchni. Dobrze, aby twoje dziecko czuło, że może ci o wszystkim opowiedzieć bez strachu przed nagłą karą czy twoją złością.

Co robić, gdy dziecko niczym się nie interesuje? Praktyczne kroki

Kiedy nastolatek spędza całe dnie na kanapie, warto łagodnie zachęcać go do odkrywania nowych zainteresowań i aktywności poza domem. Dobrym pomysłem może być wspólne poszukiwanie hobby, które pozwoli mu nie tylko spędzić czas w ruchu, ale też zdobyć nowe, ciekawe umiejętności i po prostu dobrze się bawić. Oprócz tego staraj się planować wspólne posiłki lub drobne wyjścia, aby mieć naturalną okazję do sprawdzenia, co u niego słychać. W miarę jak twoje dziecko dorasta, pozwalaj mu na podejmowanie własnych decyzji i wspólnie ustalajcie domowe zasady, co pomoże mu poczuć się bardziej docenionym i dorosłym. Jeśli nastolatek ma realny wpływ na to, czego się od niego oczekuje, o wiele chętniej trzyma się ustaleń i rzadziej ucieka w obojętność.

Źródła:

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) — “Conversation Tips for Connecting Conversations”

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) — “Tips for Encouraging Independence” (Essentials for Parenting Teens)

