Nowość: lody na patyku Gulliver x Michałki Białe z Wawelu w sieci Żabka

Unikalna receptura i wyłączność dystrybucyjna
Nowość w poręcznej formie na patyku to precyzyjne przełożenie profilu smakowego legendarnych Michałków z Wawelu na kategorię lodów. Produkt charakteryzuje się bogatym wnętrzem o smaku orzeszków arachidowych z sosem o smaku białej czekolady. Całość została zamknięta
w chrupiącej białej czekoladzie, wzbogaconej kawałkami prażonych orzeszków arachidowych.
Współpraca oparta na jakości
Projekt jest wynikiem synergii partnerskiej między markami, dla których priorytetem jest autentyczność doznań smakowych i wykorzystanie wysokiej jakości surowców.
– Z ogromną radością prezentujemy efekt naszej współpracy z zespołem Kilargo. Udało nam się przenieść unikalny charakter i smak Michałków z Wawelu na zupełnie nową kategorię - świat lodów, tworząc produkt, który idealnie sprawdzi się w nadchodzące ciepłe dni – mówi Agnieszka Jakubek, Brand Manager w Wawel S.A.
- Bardzo się cieszę, że tak idealnie udało się połączyć jakość lodów Gulliver z wyjątkowym smakiem Michałków z Wawelu. Zachęcam do spróbowania naszej nowości - dodaje Elżbieta Grzebska, Marketing Manager w Kilargo Sp. z o.o.
Premiera lodów Gulliver x M!chałki Białe na patyku zaplanowana jest na koniec kwietnia z wyłącznością dystrybucyjną w sieci Żabka.