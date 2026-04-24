Nowość: lody na patyku Gulliver x Michałki Białe z Wawelu w sieci Żabka

Unikalna receptura i wyłączność dystrybucyjna

Nowość w poręcznej formie na patyku to precyzyjne przełożenie profilu smakowego legendarnych Michałków z Wawelu na kategorię lodów. Produkt charakteryzuje się bogatym wnętrzem o smaku orzeszków arachidowych z sosem o smaku białej czekolady. Całość została zamknięta

w chrupiącej białej czekoladzie, wzbogaconej kawałkami prażonych orzeszków arachidowych.

Współpraca oparta na jakości

Projekt jest wynikiem synergii partnerskiej między markami, dla których priorytetem jest autentyczność doznań smakowych i wykorzystanie wysokiej jakości surowców.

– Z ogromną radością prezentujemy efekt naszej współpracy z zespołem Kilargo. Udało nam się przenieść unikalny charakter i smak Michałków z Wawelu na zupełnie nową kategorię - świat lodów, tworząc produkt, który idealnie sprawdzi się w nadchodzące ciepłe dni – mówi Agnieszka Jakubek, Brand Manager w Wawel S.A.

- Bardzo się cieszę, że tak idealnie udało się połączyć jakość lodów Gulliver z wyjątkowym smakiem Michałków z Wawelu. Zachęcam do spróbowania naszej nowości - dodaje Elżbieta Grzebska, Marketing Manager w Kilargo Sp. z o.o.

Premiera lodów Gulliver x M!chałki Białe na patyku zaplanowana jest na koniec kwietnia z wyłącznością dystrybucyjną w sieci Żabka.