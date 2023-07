Piorun uderzył w człowieka. Jak to wygląda? Wstrząsające nagranie bije rekordy popularności

Jak pozbyć się robaków z czereśni? Zrobisz to bez otwierania owocu. Larwy po kilku minutach wyjdą same

Jak wygląda uderzenie pioruna w człowieka? Wideo krąży po sieci

Podczas burzy często dochodzi do silnych wyładowań. Pioruny uderzają najczęściej w wysokie budynki, drzewa i wzgórza. Błyskawice dążą do ziemi, poszukując najkrótszej i najlepiej przewodzącej drogi. Bywa niestety, że pioruny uderzają także w ludzi. Na największe niebezpieczeństwo jesteśmy narażeni, gdy podczas burzy pozostajemy na otwartej przestrzeni, chowamy się pod drzewem lub trzymamy w dłoni metalowy przedmiot. W sieci krąży wstrząsające nagranie, na którym widać moment, jak piorun uderza w człowieka - mężczyznę biegnącego przez pusty plac. Niestety mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Do zdarzenia doszło w Krasnodarze na południu Rosji. Zarejestrowała je kamera przemysłowa.

Co się dzieje z człowiekiem, gdy uderza w nie piorun?

Po uderzeniu pioruna w ciele człowieka zachodzą liczne zmiany, które oczywiście zależą od rodzaju prądu, kierunku przepływu, energii oraz od tego, czy osoba była rażona bezpośrednio, czy pośrednio. Szacuje się, że takie uderzenie przeżywa 1 na 10 osób. Najniebezpieczniejsze jest uderzenie bezpośrednie. Wówczas może dojść do licznych złamań kości, kręgosłupa, zatrzymania akcji serca, poparzeń ciała, zatrzymania funkcji oddechowych. Silna fala uderzeniowa wywołana porażeniem piorunem może spowodować chwilową lub całkowitą utratę wzroku i słuchu, wynikającą z efektów błysku i grzmotu. Co ciekawe niektórzy tracą przytomność wskutek uderzenia i nie pamiętają tego zdarzenia.

In Krasnodar, a Russian was killed by lightning ⚡️ pic.twitter.com/8YT9h6iIMD— Misfit4Ukraine (@Misfit4Ukr68491) June 27, 2023

Jak zachowywać się w czasie burzy?

Podczas burzy należy zastosować się do pięciu poniższych zasad, aby uniknąć porażenia piorunem:

Nie zatrzymujmy się i nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami energetycznymi (jeżeli linia ulegnie zerwaniu, zostaniemy porażeni prądem), niestabilnymi konstrukcjami. Wykorzystajmy jako schronienie istniejące budowle: most, wiadukt, przepusty lub inne stałe konstrukcje. Jeżeli nie mamy możliwości takiego ukrycia się, wykorzystajmy zagłębienia terenu (rów, głęboki dół). Odsuńmy się od metalowych przedmiotów i ich nie dotykajmy. Wyjdźmy natychmiast z wody. np. wiaty oraz wszystkimi wysokimi elementami, bo one przyciągają pioruny. Unikajmy otwartej przestrzeni. Unikajmy używania telefonu komórkowego. Najlepiej go wyłączmy.

