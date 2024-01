Przestałam suszyć ubrania na suszarce. Dzięki temu prawie nie muszę ich prasować żelazkiem. Sposoby na prasowanie ubrań

Biegnę do apteki i kupuję w niej to. Dzięki temu moja azalia z wdzięczności obsypuje się kwiatami. Ma to znaczenie szczególnie zimą. Pielęgnacja azalii

Sposób na prasowanie ubrań. Sekret tkwi w suszeniu

Prasowanie nie jest zbytnio lubianą czynnością. Na szczęście są proste triki, które skutecznie usprawnią tą czynność. Sekret polega na odpowiednim suszeniu mokrych, tak by powstawało na nich jak najmniej zagnieceń. Pierwszy błąd, jaki popełniasz to przetrzymywanie prania w bębnie pralki. Jeżeli pranie się skończyło, to powinnaś rozwiesić je jak najszybciej. Im dłużej mokre pranie nie będzie rozwieszone, tym się bardziej pogniecie. Nowoczesne pralki wyposażone są w specjalny program potrafiący nieco wydłużyć czas na wyjęcie prania. Po skończonym programie raz na jakiś czas bęben się kręci po to, by ubrania nadmiernie się nie gniotły.

Zobacz także: Co wieczór siadam i palę liście szałwii. Jej działanie pomaga mi w codziennym życiu i poprawia jego jakość. Zbawienne korzyści palenia szałwii

Kolejnym trikiem na usprawnienie prasowania jest suszenie. Odkąd zrezygnowałam z rozwieszania prania na suszarce, to jest on mniej pogniecione. Koszule, sukienki i inne ubrania dzianinowe wieszam na wieszakach, które zawieszam na suszarce. Dzięki temu materiał idealnie się prostuje i nie powstają zagniecenia. W przypadku swetrów oraz jeansów pamiętam, że powinny one być suszone na płasko. Najczęściej kładę je na ręcznikach, tak by materiał nie rozciągał się podczas suszenia. Te proste triki sprawiły, że ubrania są mniej pogniecione, prasowanie stało się szybsze .

Sonda Lubisz prasować? Pewnie! Niekoniecznie Nie mam w domu żelazka