Przycinam i wkładam do wody, po pewnym czasie moje oczy raduje drzewko laurowe. Cieszy zapachem i aromatem liści laurowych przez cały rok. Twoje potrawy pochwali nawet teściowa

Jak wyhodować drzewko laurowe? Co musisz wiedzieć na początku

Drzewko laurowe czyli inaczej wawrzyn szlachetny to jedna z najpopularniejszych przypraw w polskiej kuchni. Liście laurowe są bardzo aromatyczne i nadają potrawie wyjątkowy smak. Warto wiedzieć, że możesz wykorzystywać zarówno świeże jak i suszone liście laurowe. Ich uprawa w doniczce lub w ziemi w ogródku nie jest trudna. Wystarczy, że będziesz przestrzegać kilku prostych zasad, a drzewko laurowe będzie bujne i pełne aromatycznych liści. Laur to roślina, która lubi ciepło, zatem raczej nie przetrzyma zimy w gruncie, ale jeżeli postawisz je w ciepłym i nasłonecznionym miejscu to przetrzyma wiele lat.

Jak wyhodować drzewko laurowe. Uprawa wawrzyna szlachetnego krok po kroku

Idealna warunku dla drzewka laurowego zimą to temperatura nie przekraczająca 10°C i nie spadająca poniżej 5°C. Jeżeli chcesz wyhodować drzewko laurowe w domowym zaciszu zrób to między kwietniem a sierpniem. Aby jak najszybciej cieszyć się aromatycznymi liśćmi warto zacząć uprawę z odnóżki. Gałązka przeznaczona to rozrastania powinna mieć dwa międzywęźla. Końcówki pędów powinny mieć również skośne nacięcia. Tak przygotowaną sadzonkę zanurz w wodzie i pozostaw na całą noc. W dalszym kroku przygotuj ziemię o obojętnym pH i wykonaj warstwę drenażową. Na dnie doniczki wysyp drenaż, a następnie przygotowana ziemia. Sadzonki posadź na głębokość około 2 cm i podlej. Doniczkę możesz przykryć folią i umieścić w ciepłym miejscu. Co jakiś czas wpuszczaj do sadzonki powietrze i odprowadzaj nadmiar wody. Regularnie podlewaj.

