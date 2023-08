QUIZ. Czy masz wyczucie stylu? Mniej niż 5/10 to wstyd. Potrafisz w te klocki, czy odpadasz w przedbiegach?

QUIZ. Czy masz wyczucie stylu?

Dobry gust i poczucie stylu albo się ma, albo nie. Są osoby, które z łatwością potrafią dobierać dodatki i ubrania idealnie pasujące do ich urody i sylwetki, nawet w przysłowiowym worku na ziemniaki wyglądają jakby dopiero co zeszły z wybiegu. Niestety, nawet jeżeli spędzisz godziny na śledzeniu najnowszych trendów i oglądaniu pokazów mody największych projektantów nie znaczy to, że zyskasz poczucie stylu, a koleżanki będą radzić się ciebie w kwestiach modowych i urodowych. Rozwiąż nasz quiz i przekonaj się czy posiadasz dobry gust i można o tobie mówić "ikona stylu". Pamiętaj jednak, że to jedynie zabawa i każdy ma prawo do własnej opinii i może ubierać się i wyglądać jak tylko chce.

Zobacz także nasze inne quizy:

Quiz: co wolisz? Odpowiedz na te pytania, a my powiemy Ci jakim człowiekiem jesteś. Bije od Ciebie wyjątkowość? Psychotest na osobowość

Quiz: K jak kwiaty. Arcytrudny test z wiedzy o kwiatach na K. 5 na 10 to już sukces

QUIZ. Czy masz wyczucie stylu? Mniej niż 5/10 to wstyd Pytanie 1 z 10 Najmodniejsza fryzura kobieca w tym sezonie to: Długie, proste włosy Misterne upięcia Bob i wszelkie jego wariacje Dalej