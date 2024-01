Quiz online: efekt Mandeli. Czy Twój umysł Cię oszukuje? Większość osób pamięta te wydarzenia w nieprawdziwy sposób. Czy wiesz, jak było faktycznie

Mąż zapytał się, dlaczego włożyłam to do lodówki? To mój sekretny sposób na poważny problem. Sposób na brzydkie zapachy w lodówce

Efekt Mandeli wziął swoją nazwę od Nelsona Mandeli. Okazuje się, że ludzie całkowicie odmiennie zapamiętali, kiedy Mandela zmarł. Tysiące osób są przekonane, że Nelson Mandela odszedł z tego świata w zupełnie innych latach, niż miała to faktycznie miejsce. Badania wskazały, że takich przykładów jest o wiele więcej. Całe grupy ludzi zapamiętują pewne wydarzenia inaczej. Dlaczego tak się dzieje? Miłośnicy teorii spiskowych są zdania, że jest to dowód na istnienia innych rzeczywistości i fakt ich wzajemnego przenikania się. Naukowcy tłumaczą, że efekt Mandeli to nic innego jak wzajemnie odziaływanie na siebie ludzi i powtarzanie błędnych faktów. Często ma to związek z naszą pamięcią, która błędnie zapamiętuje fakty i zaczyna wierzyć, w to co zostanie jej zasugerowane. W efekcie dochodzi do zbiorowego przekłamania rzeczywistości. Przygotowaliśmy dla Ciebie quiz przedstawiając najsłynniejsze przykładu efektu Mandeli. Sprawdź, jak działa Twój umysł i czy potrafisz wskazać poprawną odpowiedź. Czy Twoja pamięć Cię oszukuje?

Quiz. Efekt Mandeli. Czy rzeczywistość Cię oszukuje? Pytanie 1 z 9 Czy słynne zdanie "Luke im your father" faktycznie padło w "Gwiezdnych wojnach"? Tak to przecież słynny cytat Nie, to zdanie nigdy nie padło Dalej