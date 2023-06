W pościeli o takim kolorze śnią się same koszmary. To najgorsza z możliwych opcji. Organizm walczy o przetrwanie, a zła energia wpływa na jego sny

Jak kolor pościeli wpływa na sen?

Psychologia kolorów pokazuje wpływ barw na na życie. Zgodnie z nią niektóre kolory nie nadają się do sypialni, a tym bardziej do pościeli. Nasz organizm w otoczeniu tych kolorów nie wypocznie, będzie jedynie pobudzony, co z kolei będzie sprzyjało koszmarom i nocnemu wybudzaniu się. Eksperci zdradzają, że najlepsze kolory do spania to barwy jasne i chłodne. Działają one kojąco i uspokajająco na nasz organizm. Jest jeden kolor, który stanowczo odradzany jest w przypadku pościeli. Nie tylko pobudza organizm ale także sprzyja koszmarom i sennym lękom. Z jakiego koloru pościeli lepiej zrezygnować?

To najgorszy kolor pościeli. Lepiej w nim nie sypiać

Za najgorszy kolor pościeli uchodzi czerwony. To intensywna barwa, która pobudza i sprawia, że organizm nie potrafi się uspokoić. W pościeli w czerwonym kolorze o wiele częściej będą nas nawiedzały koszmary, a w snach będziemy toczyć walkę z nieistniejącym wrogiem. Kolor czerwony w wielu kulturach kojarzy się z krwią, a nawet głodem przez co nie jest dobrym pomysłem jako kolor do sypialni. Może on wywoływać agresję i pobudzać do działania, w wyniku czego nasz organizm będzie cały czas postawiony w stanie gotowości, a odpoczynku będziemy mogli zapomnieć.

