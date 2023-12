Wrzucam 2 kostki do muszli klozetowej i pod żadnym pozorem nie spuszczam wody. Po pewnym czasie toaleta lśni czystością. Bez szorowania. Sposób na czyszczenie toalety

To najgorszy błąd, jaki notorycznie popełniają miłośnicy kwiatów. Przez to Twoja dracena gubi liście. Sposób na dracenę, dzięki któremu będzie rosła jak szalona

Jak wyczyścić toaletę bez Domestosa?

Czyszczenie toalety to często nie lada wyzwania. To miejsce w naszym domu, w którym zbiera się wiele zanieczyszczeń. Regularne czyszczenie toalety to podstawa czystości w całej łazience. Sposób na jej doczyszczenie jest wiele. Kiedy nie masz pod ręką specjalnego detergentu do mycia toalety, to możesz sięgnąć po domowe sposoby. Muszlę klozetową możesz wyczyścić sodą oczyszczoną lub pianką do golenia. Ja najczęściej w takim przypadku sięgam po coś jeszcze innego. Wystarczy, że wrzucę 2 kostki do muszli klozetowej, a ona praktycznie umyje się sama.

Zobacz także: Sypię kilka garści tego na dywan, a potem go odkurzam. W ten sposób doczyścisz każdą plamę na dywanie. Sposób na pranie dywanu na sucho

Wrzucam 2 kostki do muszli klozetowej i chwilę odczekuję. Toaleta lśni czystością

Sprytnym sposobem na czyszczenie toalety bez Demostosa jest kapsułka do zmywarki. To uniwersalny detergent myjący, który poradzi sobie z różnego rodzaju zabrudzeniami, również tymi w toalecie. Wystarczy, że wrzucisz 2 kapsułki do spłuczki o odczekasz aż się rozpuszczą. Możesz także zostawić je w spłuczce na całą noc. Po tym czasie delikatnie przetrzyj całą powierzchnię muszli klozetowej. Aby uzyskać jeszcze lepszy efekt można zalać kapsułki do zmywarki gorącą wodą. Poradzą sobie one z zabrudzeniami toalety, a muszla klozetowa będzie lśnić czystością.

Sonda Stosujesz domowe triki do czyszczenia toalety? Tak Nie Czasami