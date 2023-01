Zabójczo skuteczne ćwiczenia na szczupłe nogi dla kobiet po 50-tce. Smukłe uda szczuplejsze o kilka centymetrów i wyrzeźbione łydki

Ćwiczenia na szczupłe uda. Jak zmniejszyć obwody bez rozbudowywania ud?

Aktywność fizyczna to jedno z najpopularniejszych postanowień noworocznych. W stycznie wiele osób szturmem podbija siłownie. Niestety, często motywacji starcza jedynie do końca miesiąca, a nie na tym to polega. Jeżeli chcesz w 2023 roku zadbać o swoją sylwetkę to spróbuj ćwiczeń w domu. Dzięki temu zaoszczędzisz czas, pieniądze oraz możesz ćwiczyć, kiedy chcesz. W przypadku domowych treningów warto wybierać proste ćwiczenia, w których łatwo jest przyswoić dobrą technikę. Popularny przysiad jest bardzo trudnym ćwiczeniem, które źle wykonywane może przysporzyć nam więcej problemów niż pożytku.

Szczupłe nogi, a przede wszystkim uda to marzenie wielu kobiet. Nie bez powodu większość ćwiczeń dedykowanych kobietom skupia się głównie na nogach i pośladkach. Często jednak panie obawiają się, że nadmierne wykonywanie przysiadów czy zakroków sprawi, że rozbudują sobie mięsnie. To błędne myślenie, aby zbudować tkankę mięśniową należy być albo na zerze kalorycznym albo na odpowiedniej nadwyżce, czyli jeść więcej niż wynosi nasze zapotrzebowanie. Mięśnie potrzebują bowiem budulca, a odchudzając się, czyli będą na deficycie, nie jest możliwe ich rozbudowanie. Możemy je jedynie ujędrnić i wzmocnić co w osób bardzo początkujących może być odebrane jako budowanie mięśni. Jakie ćwiczenie na szczupłe uda powinny wybierać kobiety dojrzałe. Przygotowaliśmy zestaw prostych ruchów na szczupłe nogi dla kobiet 50+. To łatwe ruchy, które działają.

Ćwiczenia na szczupłe uda dla kobiet po 50-tce

Połóż się na jednym boku, nogę wewnętrzną lekko ugnij, a zewnętrzną podnoś delikatnie do góry. Nie wykonuj gwałtownych ruchów, niech pracują uda i pośladki,

Leżąc na boku zewnętrzną nogę połóż na ziemi, a wewnętrzną unoś lekko go góry,

Będą w pozycji leżącej podnoś biodra do góry. Niech ruch będzie kontrolowany i nie za szybki. W tym ćwiczeniu pracują także pośladki,

Przysiad sumo to wersja przysiadu dla osób mniej zaawansowanych, które nie chcą obciążać kolan. W tym ćwiczeniu nogi powinny być mocno rozstawione, kolana i stopy skierowane do zewnątrz, a pupa wygięta do tyłu jakby siadało się na niewidocznym krześle.

