Zimowe ubrania pachną stęchlizną po lecie. Ten sposób ratuje garderobę bez prania

Odzież leżąca miesiącami na półkach chłonie specyficzną woń kurzu, dlatego przed założeniem wymaga dokładnych oględzin i solidnego przewietrzenia.

Grube płaszcze i wełniane swetry nie zawsze muszą trafić do bębna pralki, ponieważ często wystarczy użycie parownicy lub wystawienie ich na świeże powietrze .

. Źródłem przykrego zapachu bywa samo miejsce przechowywania, co oznacza konieczność umycia i wysuszenia wnętrza szafy przed ponownym ułożeniem tam ubrań.

Stosowanie woreczków zapachowych stanowi jedynie dodatek do regularnego sprzątania i pilnowania, by tekstylia miały zagwarantowany swobodny przepływ powietrza.

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Jak przewietrzyć ubrania zimowe przed sezonem?

Wyciągnięcie zimowej garderoby z ukrycia to moment na szybki przegląd jej stanu. Płaszcze i swetry najlepiej rozwiesić w przestrzeni gwarantującej mocny przeciąg. Taki zabieg błyskawicznie eliminuje woń stęchlizny i długiego zamknięcia. Należy bezwzględnie unikać deszczowej aury oraz ostrego słońca, które błyskawicznie odbarwia delikatne włókna. Rzeczy wykonane z wełny wymagają suszenia na płasko, aby całkowicie zminimalizować ryzyko deformacji fasonu.

Kiedy materiał nadal wydziela intensywny zapach, konieczna jest lektura zaleceń producenta na metce. Kaszmir czy wełna potrzebują wyjątkowo subtelnego traktowania. Strzałem w dziesiątkę okazuje się użycie ręcznej parownicy, o ile dany materiał dobrze znosi wysoką temperaturę. Maskowanie zapachu stęchlizny silnymi perfumami lub przypadkowymi odświeżaczami to najgorsze możliwe rozwiązanie. Jeśli odzież wyraźnie pachnie pleśnią, trzeba natychmiast zlokalizować źródło tego problemu.

Czyszczenie szafy zapobiega brzydkiemu zapachowi ubrań

Nawet idealnie czyste tekstylia błyskawicznie przesiąkną nieprzyjemnym aromatem, jeśli wrócą na zakurzone i wilgotne półki. Zanim zimowa odzież zajmie swoje miejsce, należy starannie umyć całe wnętrze mebla i zostawić otwarte drzwi do całkowitego wyschnięcia. Warto też zajrzeć w ciemne kąty i sprawdzić plecy szafy pod kątem ewentualnych wykwitów pleśni. Powracający zapach stęchlizny to sygnał, że samo wietrzenie swetrów absolutnie nie rozwiązuje kłopotu.

Ubrania ułożone na półkach muszą mieć zagwarantowany odpowiedni margines przestrzeni. Upchnięcie kurtek na siłę i chowanie niedosuszonych materiałów to prosta droga do zniszczenia tkanin. Kolorowe zawieszki zapachowe skutecznie poprawiają zapach, jednak nie zastąpią likwidacji ognisk wilgoci z szafy. Rozpoczęcie porządków od wietrzenia odzieży i dokładnego umycia wnętrza sprawi, że grube ubrania będą gotowe do wyjścia na mróz bez konieczności uruchamiania pralki.