W unikatowej grze Play of Battle osadzonej w latach 2008-2025, Karolina Pajączkowska wcieli się w postać redaktorki, opowiadającej o istotnych z punktu widzenia gameplayu wydarzeniach, co wzbogaci narrację tytułu o realizm i dziennikarskie podejście do tematów konfliktów zbrojnych.

- Dołączenie do świata gier wideo to dla mnie nowe, a zarazem fascynujące wyzwanie. Wojna i geopolityka to niezwykle trudne tematy, a ja jako osoba, która była świadkiem działań wojennych, dostałam szansę, aby przedstawić je w formie interaktywnej, przybliżając graczom to, co często jest niewidoczne za szklanym ekranem telewizora. Cieszę się, że będę mogła wykorzystać swoje doświadczenie dziennikarskie w tak ważnym projekcie, jakim jest Play of Battle - mówi Karolina Pajączkowska, dziennikarka i ambasadorka gry Play of Battle. - Ta rzeczywistość, która zostanie przedstawiona w tytule - choć jest grą, może wydarzyć się naprawdę i tutaj ten element edukacyjny był dla mnie najważniejszy - dodaje.

Twórcy Play of Battle podkreślają, że zaangażowanie w projekt Karoliny Pajączkowskiej to element ich szerszej wizji: stworzenia gry, która nie tylko dostarczy emocji i adrenaliny, ale też odda ducha naszych czasów.

- Narracja w grach strategicznych jest często pomijana, a nawet gdy ktoś o niej pomyśli, to jedynym, na co się zdobędzie, jest ściana tekstu, której gracze i tak nie mają zamiaru czytać. Zaangażowanie Karoliny, jej doświadczenie oraz profesjonalizm mogą istotnie wpłynąć na odbiór Play of Battle. Równie ciekawym będzie aspekt wykreowania silnej kobiecej osobowości w grze, w której przytłaczająca część graczy to mężczyźni - mówi Jarosław Kotowski, Game Director i Wiceprezes Play of Battle S.A.

Tytuł będzie unikalnym połączeniem gatunków Grand Strategy i RTS. Produkcja zaoferuje graczom wiele emocji i przeżyć, a ich decyzje będą mieć realny wpływ na losy świata. Grę wyróżnia przede wszystkim realistyczne odwzorowanie współczesnych konfliktów, opartych na prawdziwych lokacjach i scenariuszach geopolitycznych tworzonych przez światowych ekspertów. W pracach nad produkcją pomagają m.in. dr George Friedman, gen. Waldemar Skrzypczak, prof. Norman Davies i Krystian Zięć. Poza rozrywką gra będzie edukować w tematach takich jak funkcjonowanie państwa, polityka, logistyka czy wojna hybrydowa. Dołączenie do projektu Karoliny Pajączkowskiej to kolejny krok w budowaniu gry, która połączy najwyższej klasy rozgrywkę z ważnymi tematami geopolitycznymi i społecznymi.

Już w środę 30 października o godz. 19:00 w Multikinie Złote Tarasy w Warszawie twórcy Play of Battle zaprezentują swoje postępy w pracach nad grą i pokażą jej najnowsze demo. Wejściówki są dostępne na stronie: www.playofbattle.com/demo.

Premiera pełnej wersji gry planowana jest w 2026 roku. Jej budżet wynosi niespełna 20 mln zł. W celu zebrania środków finansowych, które umożliwią kontynuację prac nad produkcją - studio Play of Battle S.A. planuje przeprowadzić ofertę publicznej akcji. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.playofbattle.com/join.

i Autor: materiał prasowy Karolina Pajączkowska