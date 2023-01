i Autor: pixabay.com

Horoskop i astrologia

Astrologia szykuje zmiany, które dotkną ten znak zodiaku! Wyścig życia wystartuje dla niego ponownie, a na horyzoncie zazłoci zbroja nowej nadziei

W lutym 2023 roku horoskop wskazuje, że jeden z dwunastu znaków zodiaku może przejść całkowitą emocjonalną przemianę. Będzie to dla niego swoiste katharsis, a gwiazdy sprawią, że poczuje on boskie natchnienie. Ten znak zodiaku będzie wybrany do zmian zarówno w swoim życiu, jak i wpłynie na los najbliższych. Otrzyma on od astrologii dar siły i znacząco wpłynie na otaczający go świat. Może jednak pogubić się w swojej wielkości i dobrą passę zamienić w fatum. O jakim znaku zodiaku mówi horoskop?