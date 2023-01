Ten znak zodiaku nie lubi innych ludzi! Zmasakruje każdy związek i sprawi, że wszyscy się od niego odwrócą! Astrolog wskazał przykrą prawdę o nim

Ten znak zodiaku nie znosi ludzi! Największy egoista i zgorzkniały tetryk w całym horoskopie

Każdy z dwunastu znaków zodiaku ma swoje wady, które niemalże gwiazdy zapisały mu w genach. Horoskop wskazuje również, że każdy ze znaków zodiaku potrzebuje przestrzeni, by poczuć wolność i odzyskać spokój ducha. Jest jednak jeden znak zodiaku, który wprost nie znosi innych ludzi. Unika ich towarzystwa i męczy go przebywanie w większej grupie. O jakim znaku zodiaku mówi astrologia? Chodzi o Wodnika. Zodiakalny Wodnik to jeden z najbardziej inteligentnych znaków zodiaku, jest jednak również mistrzem sarkazmu oraz wytykania błędów innym. Nie lubi, jak otaczają go ludzie i zawsze marzy tylko o tym, by wrócić do domu. Przebywanie w jego towarzystwie bywa uciążliwe ponieważ zodiakalny Wodnik swoją niechęć głośno manifestuje. W obyciu jest nieprzyjemny i złośliwy. Celowo krzywdzi i rani innych i nigdy nie czuje z tego powodu wyrzutów sumienia. Wodnik uwielbia być indywidualistą, wydaje mu się, że jest tajemniczy i oryginalny, a w rzeczywistości inny go nie lubią. To znak zodiaku, który ciężko znosi krytykę i nigdy nie chce posłuchać rad od swoich bliskich. Czasem ludzie mają go dość, jednak Wodnik nigdy nie będzie szukał przyczyny problemów w sobie.

