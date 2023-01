Godzina Twoich narodzin zdradza najmroczniejsze sekrety Twojej duszy. Dla jednych jest wróżbą szczęśliwego świata, a dla innych demonicznym przekleństwem

Niepokojące znaki, że Twój facet Cię zdradza. Zdaniem detektywów to niemalże zawsze świadczy o romansie. Twój partner tak robi?

Miłośnicy astrologii uważają, że godzina naszych narodzin nie jest przypadkowa. To niezwykle ważna informacja, która wpływa na nasz charaktery i zdradza naszą przyszłość. Astrologia dzieli dobę na 6 części, które odpowiadają na nasze cechy i wpływają na to, jakimi ludźmi jesteśmy. Sprawdź, co mówi o Tobie Twoja godzina urodzenia.

Godzina urodzenia pomiędzy: 00:00 - 04:00

Osoby urodzone tak późno w nocy najczęściej bywają marzycielami oderwanymi od rzeczywistości. Lubią snuć senne marzenia i bujać w obłokach. Niestety, często nie realizują swoich planów pozostawiając je jedynie w strefie wyobraźni. Uwielbiają rozmawiać, zawsze są dobrze zorientowani i wiedzą, co dzieje się u ich bliskich.

Godzina urodzenia pomiędzy: 04:00 - 08:00

Wczesna godzina narodzin cechuje osoby o wyjątkowym uporze i wierze w swoje umiejętności. Są one niezwykle wytrwałe i ambitne. Widzą doskonale czego chcą i zawsze to osiągają, niestety, czasem dzieje się to kosztem innych.

Godzina urodzenia pomiędzy: 08:00 - 12:00

To urodzenie myśliciele i wieczni optymiści. Kochają naturę i promienie słoneczne. Nieustannie się uśmiechają i z tym uśmiechem idą przez świat. To bardzo silni i pewnie siebie ludzie, których nie sposób złamać.

Godzina urodzenia pomiędzy: 12:00 - 16:00

Osoby urodzone wczesnym popołudniem uwielbiają działać. Cały czas ich nosi i nie potrafią usiedzieć na miejscu. Uwielbiają stawiać czoło nowym wyzwaniom i cały czas poszukują kolejnych przygód. To urodzeni podróżnicy, którzy cały czas pozostają w ruchu.

Godzina urodzenia pomiędzy: 16:00 - 20:00

Osoby urodzone wczesnym wieczorem to prawdziwi buntownicy. Uwielbiają sprzeciwiać się zasadom i regułom. Często bywają liderami i dowodzą grupami ludźmi. Czasami najpierw działają, potem myślą, jednak nigdy tego nie żałują.

Godzina urodzenia pomiędzy: 20:00 - 24:00

To prawdziwi liderzy, którzy uwielbiają rządzić. Wzbudzają szacunek i inni chętnie się ich słuchają. To niezwykle odważne osoby, które cechuje ogromna inteligencja i rozsądek.

