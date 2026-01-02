Przerażająca przepowiednia Nostradamusa na 2026 rok. Wielki jasnowidz przepowiedział dokładnie, które miasta może czekać katastrofa i spłyną ludzką krwią

Nostradamus, najsłynniejszy jasnowidz, do dziś budzi lęk swoimi enigmatycznymi przepowiedniami.

Niektórzy badacze wierzą, że jego wizje na rok 2026 wskazują na dramatyczne zjawiska kosmiczne, w tym "płonącą gwiazdę".

W przepowiedniach pojawia się również ostrzeżenie przed "siedmioma miesiącami wielkiej wojny" i zagrożeniem dla miast, takich jak Rouen i Évreux.

Czy jego mroczne wizje spełnią się w 2026 roku, czy to tylko interpretacje pełne symboli?

Przepowiednia Nostradamusa na 2026 rok. Co przewidział jasnowidz?

Nostradamusa nikomu przestawiać nie trzeba. To najbardziej znany jasnowidz na świecie. Jego przepowiednie zapisane w dziele "Les Prophéties" do dziś budzą fascynację oraz lęk. Nic w tym dziwnego, ludzie niemal w DNA zapisany mają strach przed przyszłością. Jeżeli zatem pojawia się ktoś, kto potrafi przewidzieć nieznane to chętnie sięgamy po jego słowa. Nostradamus i praktycznie żaden jasnowidz nigdy nie tworzyli jasnych i klarownych przepowiedni. Zawsze były one zapisane szyfrem, tak by można było je dowolnie dopasować do tego, co faktycznie się wydarzyło. Nostradamus swoje wizji zapisywał czterowierszem pełnym łacińskich wtrętów oraz tajemniczych symboli i alegorii.

Ludzie, którzy zajmują się odszyfrowywaniem zapisków Nostradamusa stale próbują dopasować jego słowa do współczesnych czasów. Cześć z nich ma wskazywać, co wydarzy się w 2026 roku. W 2026 roku w Europie będzie mieć miejsce zaćmienie Słońca. Zdaniem niektórych badaczy to dodaje wiarygodności przepowiedniom Nostradamusa, który opisywał "płonącą gwiazdę, która pali się przez siedem dni, podczas gdy chmura rodzi dwa słońca". Są ludzie, którzy wierzą, że opis ten odnosi się do dramatycznych zjawisk kosmicznych, które mogą nawiedzić naszą planetę w 2026 roku. Miłośnicy teorii spiskowych wskazują, że wiele wspólnego z tymi wydarzeniami może mieć kometa 3I/ATLAS, która zadziwia NASA nietypowymi zachowaniami.

Co wydarzy się w 2026 roku? Nostradamus wskazał dokładne miasta, na które spadnie katastrofa

Przepowiednie Nostradamusa często dotyczą wojen i konfliktów zbrojnych. Nie inaczej jest w przypadku wizji na rok 2026. Szczególnie niepokojące wydają się słowa przestrzegające przed "siedmioma miesiącami wielkiej wojny, podczas których ludzie umierają z powodu zła". W zapisku tym Nostradamus dokładnie wymienia miasta, które mogą być zagrożone. Mowa o francuskich miastach Rouen i Évreux. To jednak nie wszystko, Nostradamus w swoich przepowiedniach wskazał również, że szwajcarskie miasto Ticino spłynie krwią.

Przepowiednie Nostradamusa jak zawsze budzą grozę i przewidują tragedie. Sceptycy podkreślają jednak, że wiele odszyfrowanych zapisków znanego jasnowidza się nie spełniło. Dodatkowo rozszyfrowywanie jego słów to wróżenie z fusów.