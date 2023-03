Co miejscowość Twojego pochodzenia mówi o Tobie? Numerologia miasta, z którego pochodzisz. Osoby, z tego miasta mogą odczuwać złe fluidy

Numerologia inflacji na wiosnę 2023. Co o cenach i naszych portfelach mówi ezoteryka? Nie ma dobrych wieści. Te informacji przyprawią Cię o ciarki. Numerologia jasno to wskazuje

Numerologia to jedna z dziedzin ezoteryki, której źródła sięgają czasów antycznych. Ukrytego znaczenia liczb doszukiwali się Egipcjanie oraz Hindusi. Dzisiaj, numerologia to przede wszystkim zabawa, dzięki której możesz poznać magiczne wibrację liczb i cyfr, które otaczają Cię w życiu codziennym. W numerologii znaczenie ma praktycznie wszystko, do daty urodzenia po numer mieszkania. Możesz również wyliczyć sobie numerologiczną cyfrę miasta, z którego pochodzisz. W ten sposób poznasz ukrytą prawdę dotyczącą samego siebie oraz przepowiednie do losu. Jak wyliczyć numerologią miejscowości?

Jak wyliczyć numerologiczną liczbę miejscowości?

Zasada jest taka sama, jak w przypadku numerologii imiennej. Pod każdą literę nazwy miejscowości podstaw cyfrę według wzoru:

1 - A, J, S,

2- B, K, T,

3 - C, L, U,

4 - D, M, V,

5 - E, N, W,

6 - F, O, X,

7 - G, P, Y,

8- H, Q, Z,

9 - I, R.

Numerologia wykorzystuje alfabet łaciński, zatem jeżeli w Twoim imieniu występują znaki z języka polskiego zastąp jest literami bez znaku diakrytycznego. Dodaj do siebie cyfry, Jeżeli wyjdzie Ci dwucyfrowa liczba dodawaj aż otrzymasz pojedynczą cyfrę.

Numerologia miasta: 1

Masz ogromną wyobraźnię i cechuje Cię wielki głód wrażeń. Kochasz przygody i często potrzebujesz zmiany otoczenia. Nie boisz się porażek i cały czas jest spragniony nowego. Zdarza się jednak że ciężko znosisz krytykę oraz trudno Ci dogodzisz. W uczuciach nie jest stabilny i nie potrafisz odnaleźć swojego miejsca na ziemi.

Numerologia miasta: 2

W życiu towarzyszy Ci harmonia i spokój. Cenisz sobie bliskość natury i kontakt ze światem zewnętrznym. Lubisz mieszkać w otoczeniu zieleni, a wielkie miasto Cię rozprasza. Łatwo Cię jednak zranić i bywa, że mocno odczuwasz cierpienie. Czasem zbyt wiele problemów bierzesz na swe barki.

Numerologia miasta: 3

Kochasz zmiany i uwielbiasz być w centrum uwagi. Wydajesz się być bardzo silny i trudno Cię złamać, w głębi serca bywasz jednak kruchy i potrzebujesz nieustannego wsparcia. Uważasz, że inni postrzegają Cię przez Twój wygląd zewnętrzny, dlatego też poświęcasz mu bardzo dużo uwagi.

Numerologia miasta: 4

Jesteś wulkanem energii. Trudno Cię okiełznać i boisz się schematycznego życia. W głowie planujesz kolejne przygody. Kochasz adrenalinę i poczucie, że "coś się dzieje". Nie potrafisz jednak odpoczywać i prawie zawsze wybierasz pracę. Potrzebujesz wyciszenia daleko od miasta.

Numerologia miasta: 5

Inni często postrzegają Cię jako osobę chłodną i raczej mało sympatyczną. Bywasz nielubiany i niezrozumiany. Czasem mówi się, że jesteś sztywny i nie potrafisz się dobrze bawić. Jesteś dyskretny i nigdy nie dajesz się ponieść emocjom. Wszystko dogłębnie analizujesz i nie podejmujesz pochopnie decyzji.

Numerologia miasta: 6

Ludzie nie zawsze traktują Cię serio. Na pierwsza rzut oka budzisz zaufania. Ci, którzy mogą Cię lepiej poznać, wiedzą to to jedynie pozory. Masz pięknie wnętrze i potrafisz kochać całym sercem. Cenisz sobie szczerość i brzydzisz się kłamstwem.

Numerologia miasta: 7

Jesteś prawdziwym człowiekiem renesansu. Masz wiele talentów i doskonale zdajesz sobie sprawę, że swoje inteligencji. Potrafisz ją wykorzystać, jednak zdarza Ci się, że manipulujesz innymi. Dla przyjaciół jesteś wzorem do naśladowania i rzadko się Tobie przeciwstawiają.

Numerologia miasta: 8

Numerologia miasta: 9

Jesteś estetą. Cenisz sobie pięknie i lubisz się nim otaczać. Znajomi mówią, że zawsze prezentujesz się nienagannie i przyciągasz spojrzenia innych. Wygląd zewnętrzny pomaga Ci odnieść sukces w innych dziedzinach i bywa, że wykorzystujesz atut swojej atrakcyjności.

