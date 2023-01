Co Twoje jedzenie mówi o Tobie? Ulubione potrawy i smak demaskują Twoją osobowość. Dla jednych to smutna prawda, a dla innych nadzieja

QUIZ. Jak dobrze znasz "kobiece" przedmioty i czynności? Mężczyźni polegną z kretesem na 5 pytaniu. Do czego to służy? Babski świat staje otworem

Ulubione potrawy i jedzenie, po które sięgamy najczęściej mogą bardzo dużo mówić o naszej osobowość. Jak podaje onet.pl, pewien neurobiolog i psychiatra z Chicago, Alan Hirsch prowadzi badania na temat świadomego wybierania pożywienia. Jego zdaniem, to co kładziemy na talerzu ma odzwierciedlenie w naszej osobowości. Ekspert wyróżnił 5 podstawowych smaków, którym przyporządkował wybrane cechy charakteru. Jak zauważa preferencje smakowe kształtują się bardzo wcześnie. Wybory żywieniowe wynikają z bardzo wielu czynników, jak emocje czy głód. To, po co sięgamy najczęściej mówi bardzo wiele o nas.

Co mówi o Tobie ulubione jedzenie?

Smak słodki

Jeżeli najczęściej sięgasz po słodkie przekąski oznacza to, że jesteś osobą bardzo otwartą i pełną optymizmu. Lubisz otaczać się innymi ludźmi i zazwyczaj jesteś zadowolony z życia. Dla Ciebie szklanka zawsze jest do połowy pełna.

Smak słony

Kochasz chipsy i słone przekąski? Może to oznaczać, że w życiu jest bardzo emocjonalny i nerwowy. Łatwo wpadasz w gniew i szybko podejmujesz decyzje. Uwielbiasz rywalizacje, jednak nie potrafisz przegrywać. Budzi się wtedy frustracja i żal do otoczenia. Szukasz przyczyn porażki wszędzie, byleby nie w sobie.

Smak pikantny

Ryzyko to Twoje drugie imię. Uwielbiasz przygody i nie boisz się nowych wyzwań. Każdy nowy dzień jest dla Ciebie wielką wyprawą. Kochasz eksperymenty i boisz się próbować nowości. Lubisz się bać, czytasz opowieści o duchach i oglądasz straszne filmy.

Smak gorzki

Jeżeli lubujesz się w gorzkich potrawach to w życiu możesz być nieco zgorzkniały i aspołeczny. Nie lubisz przebywać w towarzystwie innych osób. Niektórzy są zdania, że to właśnie w tej grupie smakowej znajduje się najwięcej psychopatów.

Smak kwaśny

Jesteś wyjątkowo krytyczny i surowy. W życiu kierujesz się zasadami, których starasz się nie łamać. Zarówno od siebie, jak i innych wymagasz wiele. Bywasz czasami zbyt ambitny, a Twoja arogancja bywa odpychająca .

