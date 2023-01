Horoskop Majów 2023. Sprawdź, czy jesteś Czarną Burzą, czy Bogiem Deszczu

To znak, że Twój związek się rozpada. Eksperci nie mają złudzeń, na tym etapie nie ma już co ratować

Astrologia Majów jest jedną z najbardziej skomplikowanych i ma wiele interpretacji. Jedną z nich jest użycie kalendarza Haab. Jeden rok majański trwa 360 dni, po których następuje 5 dni zwane Wayeb. W tym czasie następuje zmiana dotychczasowego patrona roku. Funkcjonowanie tego kalendarza opiera się na astronomii, kierunków świata oraz pogody. W tym tekście przedstawiamy jedna z interpretacji znaków.

Horoskop Majów 2023. Sprawdź, co oznacza twój znak i jak wykorzystać swoją moc

Jeśli urodziłaś/eś się od 02 do 21 stycznia, twój znak to CH'EN, co oznacza: Czarne Niebo, Zachód, Czarna Burza. Jak wynika z interpretacji znaczenia znaku jesteś nocnym markiem. Dlatego jeśli chcesz osiągnąć sukces wykorzystaj swoją nocną energię. Czas po zmierzchu jest dla ciebie najbardziej produktywny.

Jeśli urodziłaś/eś się od 22 stycznia do 10 lutego, twój znak to YAX, co oznacza: Wenus, Zielona burza, Południe, Dwa Kwiaty. Jeśli jesteś spod tego znaku ładuj energię za miastem. Bliski związek z naturą da ci najwięcej radości i sprawi, że będziesz mogła/mógł osiągnąć znacznie więcej niż żyjąc jedynie w miejskiej dżungli.

Jeśli urodziłaś/eś się od 11 lutego do 2 marca, twój znak to SAC, co oznacza: Żaba, Trzy Kwiaty, Biała Burza, Północ. Jesteś rannym ptaszkiem i to w świetle dnia szukaj energii. Wstawaj skoro świt i działaj. Nawet jeśli za oknem deszcz, zimno wieje – ty sobie z tym poradzisz znakomicie. Dzień to twój sprzymierzeniec.

Jeśli urodziłaś/eś się od 3 marca do 22 marca, twój znak to KEH, co oznacza: Drzewo, Czerwona Burza, Wschód Jeleń. Potrafisz odnaleźć harmonię i działać zgodnie z etyką. Wiesz, że przyroda wyznacza rytm dnia i roku. Dlatego osiągniesz cel działając tylko w zgodzie z naturą. Szukaj ekologicznych rozwiązań, to twoja przyszłość.

Jeśli urodziłaś/eś się od 23 marca do 11 kwietnia, twój znak to MAK, co oznacza: Liczba Trzy („3”), Zamknięcie, Niedźwiedź. Jesteś jedną z najbardziej tajemniczych osób na świecie. Nikt nie potrafi rozgryźć, co skrywasz ale możesz to wykorzystać jako atut. Aura niedostępności czyni cię wyjątkowym a przez to każdy zabiega o twoje względy. Nie wykorzystuj tego do niecnych czynów. Tylko działając w dobrej wierze osiągniesz cel.

Jeśli urodziłaś/eś się od 12 kwietnia do 1 maja, twój znak to K'ANK'IN, co oznacza: Ziemia, Pies, Żółte Słońce, Żółty. Realizm, lojalność, honor to twoje cechy. Twardo stąpasz po ziemi a słońce jest twoim sprzymierzeńcem. Trudne projekty realizuj właśnie w słoneczne dni, w deszczowe, szare i zimne załatwiaj mało znaczące sprawy.

Jeśli urodziłaś/eś się od 2 do 21 maja, twój znak to MUWAN, co oznacza: Ptak Moan, Sowa, Ogień, Bóg Deszczu i Chmury. Dzięki sprzecznym żywiołom wody i ognia, które władają twoim znakiem z łatwością przystosowujesz się do zaistniałej sytuacji. Intuicja i odczytywanie szczerych intencji innych ludzi, to twoja największa moc.

Jeśli urodziłaś/eś się od 22 maja do 10 czerwca, twój znak to PAX, co oznacza: Puma, Czas Siewu, Bęben, Para wodna. Siła i charyzma a także troska o innych to twoje największe atuty. Dzięki temu osiągniesz sukces w zarządzaniu zespołem. Pamiętaj tylko, by nie przesadzać z obowiązkami i nadmiernym dbaniem o zespół. Dobry przywódca, to zdrowy przywódca.

Jeśli urodziłaś/eś się od 11 do 30 czerwca, twój znak to KAYAB, co oznacza: Bogini Księżyca, Żółw, Jeden Bóg. Życiowa mądrość to twoja cecha. Wykorzystaj ją także w poszukiwaniu duchowość i działaniu Wszechświata. To twój klucz do sukcesu. Pamiętaj jednak o ostrożności. W kwestii ludzi korzystaj z intuicji.

Jeśli urodziłaś/eś się od 1 do 20 lipca, twój znak to KUMK'U, co oznacza: Bóg Deszczu i Roślin, Krokodyl, Ziarno, Kukurydza. Twoja dwojak natura pomaga ci zachować obiektywizm. Dlatego znajomi cenią sobie twoje rady. Osiągniesz sukces w zawodach dziennikarza, polityka lub doradcy zawodowego. Cierpliwość i stałość w poglądach to twoja moc.

Jeśli urodziłaś/eś się od 21 do 25 lipca, twój znak zodiaku to WAYEB, co oznacza: Niesamowite Dni, Widmo, Bóg Ziemski. Ten znak kalendarza Majów obejmuje najkrótszy okres, trwa jedynie 5 dni. Dla tych wyjątkowych ludzi, znakiem rozpoznawczym jest odczuwanie jedności ze światem przyrody, a także z istotami pozaziemskimi. Jeśli zadbasz o odpowiedni rozwój duchowy możesz odkryć w sobie zdolności paranormalne.

Jeśli urodziłaś/eś się od 26 lipca do 14 sierpnia, twój znak to POP, co oznacza: Miękka Ziemia, Puma, Lider. Jesteś wizjonerem i masz w sobie zdolności przywódcze. Jeśli mądrze nimi pokierujesz, a twoje intencje będą szczere możesz zmienić świat.

Jeśli urodziłaś/eś się od 15 sierpnia do 3 września, twój znak to WO, co oznacza: Czarne Niebo, Żaba, Czarna Burza, Czarny Jaguar, Noc. Podobnie jak osoby urodzone na początku stycznia czerpiesz energie z nocy. To co cię różni, to wysoka samoświadomość. Daj jej dojść do głosu a osiągniesz sukces.

Jeśli urodziłaś/eś się od 4 września do 23 września, twój znak to SIP, co oznacza: Czerwona Burza, Jeleń, Czerwone Niebo. Władają tobą dwa żywioły - ogień i powietrze. Dzięki temu jesteś nie do powstrzymania. Twój upór i siła są imponujące szczególnie, że potrafisz troszczyć się o innych. To właśnie jest klucz do sukcesu.

Jeśli urodziłaś/eś się od 24 września do 13 października, twój znak to SOTZ, co oznacza: Początek Zimy, Ryba, Nietoperz. Bystrość umysłu, spryt i zaradność. Jesteś skarbnicą wiedzy w trudnych sytuacjach. Zarządzanie kryzysowe to twoja specjalność. Dodatkowym atutem jest wrażliwość na piękno, które sprawia, że świetnie radzisz sobie w zadaniach wymagających kreatywności.

Jeśli urodziłaś/eś się od 14 października do 2 listopada, twój znak to SEC, co oznacza: Niebo i Ziemia. Doskonale łączysz świat fantazji z realnym życiem. Twórcza praca to dla ciebie życie. Świetnie sprawdzisz się w zawodach związanych z filmem, teatrem czy książkami.

Jeśli urodziłaś/eś się od 3 listopada do 22 listopada, twój znak to XUL, co oznacza: Słoneczny Pies, Boski Pies. Pies to ważne zwierze w kulturze majańskiej. Ich zadaniem miało być prowadzenie ludzi po śmierci do nowego życia. Twoje mocne strony to chęć pomocy i troska o innych. Osiągniesz sukces w zawodach, w których takie cechy są pożądane np. lekarz czy nauczyciel.

Jeśli urodziłaś/eś się od 23 listopada do 12 grudnia, twój znak to YAXK'IN, co oznacza: Czerwone Chmury, Zieleń, Nowe Słońce, Słońce Słońca. Jesteś w czepku urodzony. Ochronę przed złą mocą zapewnia ci Bóg Słońca Ach Kin. Zaufaj swojej intuicji a osiągniesz sukces. Masz zdolność do podejmowania dobrych decyzji nawet, gdy sytuacja wydaje się beznadziejna.

Jeśli urodziłaś/eś się od 13 grudnia do 1 stycznia, twój znak to MOL, co oznacza: Jaguar, Woda, Gromadzenie, Chmury. Przewodzi ci żywioł wody więc płyń na jej fali - dosłownie i w przenośni. Osiągniesz sukces jeśli, to co robisz będzie w jakimś stopniu z nią związane. Masz także zdolności przywódcze, które dobrze wykorzystasz jeśli wzmocnisz poczucie własnej wartości.

