Ten znak będzie miał wspaniały rok. Horoskop chiński na 2023 ma dużo dobrych wiadomości, ale niektórych czekają rozstania i kłopoty

Horoskop chiński na 2023 ma mnóstwo dobrych wiadomości dla wszystkich znaków. Rok Wodnego Królika będzie w większości pomyślny ale niestety niektórych czekają zmartwienia. Rok Królika rozpocznie się dokładnie w niedzielę 22 stycznia 2023 roku i potrwa do 9 lutego 2024 roku. Według wierzeń przyjacielskie zwierze zapewni harmonię i spokój. Sprawi, że będziemy dla siebie bardziej uprzejmi i postawimy na dobre relacje. Jak rok Wodnego Królika wpłynie na twój znak?

Horoskop chiński 2023. Jakim zwierzęciem jestem?

Horoskop chiński jest ustalany głownie na podstawie roku. Wszyscy, których data urodzenia mieści się w przedziale 22 stycznia 2023 - 9 lutego 2024 będą spod znaku Królika. Ale w chińskim horoskopie zwierząt jest dwanaście: Szczur (shu), Wół/Bawół (niu), Tygrys (hu), Królik (tu), Smok (long), Wąż (she), Koń (ma), Owca (yang), Małpa (hou), Kogut (ji), Pies (gou) oraz Świnia (zhu). Sprawdź poniżej, którym znakiem jesteś i przekonaj się, co przyniesie Rok Wodnego Królika.

Horoskop chiński 2023. Szczur

Jeśli urodziłeś się w latach: 05.02.1924 – 23.01.1925, 24.01.1936 – 10.02.1937, 10.02.1948 – 28.01.1949, 28.01.1960 – 14.02.196, 15.02.1972 – 02.02.1973, 02.02.1984 – 19.02.1985, 19.02.1996 – 06.02.1997, 07.02.2008 – 25.01.2009, 25.01.2020 - 11.02.2021 – twój znak w chińskim horoskopie, to Szczur.

2023 rok będzie dla ciebie bardzo udany. Wykorzystaj swoją charyzmę i przebojowość w drodze na szczyt. Jednocześnie zapisz się w końcu na kurs, na który wybierasz się od dawana. Brak konkretnych umiejętności bardzo cię ogranicza. Pomyśl, co możesz osiągnąć z nową wiedzą. W miłości spróbuj rutynowych działań. Czasami przewidywalność daje lepsze efekty. Zadbaj także o zdrowie.

Horoskop chiński 2023. Wół/Bawół

Jeśli urodziłeś się w latach: 24.01.1925 – 12.02.1926, 11.02.1937 – 30.01.1938, 29.01.1949 – 16.02.1950, 15.02.1961 – 04.02.1962, 03.02.1973 – 22.01.1974, 20.02.1985 – 08.02.1986, 07.02.1997 – 27.01.1998, 26.01.2009 – 13.02.2010, 12.02.2021 - 31.01.2022 - twój znak w chińskim horoskopie, to Bawół.

Bawół będzie miał dobry rok, jednak jego zachowawczość i strach przed podejmowaniem nowych wyzwań może sprawić, że szansa na awans przejdzie koło nosa. W miłości warto znaleźć chwilę, by odpuścić. Inaczej partner może czuć się osaczony, co może doprowadzić do poważnych kłótni a nawet rozstań. Podobnie może być z nowymi relacjami. Jeśli jesteś singlem umawiaj się na randki ale nie bądź nachalny. Zadbaj także o zdrowie, a szczególnie o aktywność fizyczną. Zobaczysz, że to pomoże zbudować pewność siebie.

Horoskop chiński 2023. Tygrys

Jeśli urodziłeś się w latach: 13.02.1926 – 01.02.1927, 31.01.1938 – 18.02.1939, 17.02.1950 – 05.02.1951, 05.02.1962 – 24.01.1963, 23.01.1974 – 10.02.1975, 09.02.1986 – 28.01.1987, 28.01.1998 – 15.02.1999, 14.02.2010 – 02.02.2011- twój znak w chińskim horoskopie, to Tygrys.

Tygrys będzie miał okazje, by w 2023 roku nieco zwolnić. Dzięki temu spojrzysz na życie z innej perspektywy. Dostrzeżesz nowe możliwości i lepiej wykorzystasz swój potencjał w pracy. W miłości trzeba będzie bardziej się postarać. Zamiast gasić pożar, lepiej do niego nie dopuszczać. Rywalizację, którą tak kochasz, przenieść z gruntu zawodowego na zdrowie. Zadbaj o to by poprawić swoje wyniki.

Horoskop chiński 2023. Królik

Jeśli urodziłeś się w latach: 02.02.1927 – 22.01.1928, 19.02.1939 – 07.02.1940, 06.02.1951 – 26.01.1952, 25.01.1963 – 12.02.1964, 11.02.1975 – 30.01.1976, 29.01.1987 – 16.02.1988, 16.02.1999 – 04.02.2000, 03.02.2011 – 22.01.2012, - 22.01.2023 – 09.02. 2024 - twój znak w chińskim horoskopie, to Królik/Zając

To będzie dla ciebie rok zmian szczególnie zawodowych. Ale dzięki umiejętności łatwego przystosowania się do sytuacji, poradzisz sobie znakomicie i umocnisz swoją pozycję. W miłości czas postawić na szczerość. Albo zaczniesz otwarcie komunikować, co czujesz, albo nieporozumienia wezmą górę i wszystko się rozleci. W tym roku znajdź także czas na leśne spacery, które ukoją skołatane nerwy.

Horoskop chiński 2023. Smok

Jeśli urodziłeś się w latach: 23.01.1928 – 09.02.1929, 08.02.1940 – 26.01.1941, 27.01.1952 – 13.02.1953, 13.02.1964 – 01.02.1965, 31.01.1976 – 17.02.1977, 17.02.1988 – 05.01.1989, 05.02.2000 – 23.01.2001, 23.01.2012 - 09.02.2013 - twój znak w chińskim horoskopie, to Smok.

Smok dostanie kilka ciekawych propozycji zawodowych. Jeśli myślisz o zmianie pracy dobrze przeanalizuj wszystkie za i przeciw, a także skonsultuj nową umowę z prawnikiem. W miłości także zachowaj powściągliwość. Nie wszyscy są gotowi na otwarte deklaracje. Słuchaj i obserwuj. Zadbaj także o zdrowie. Nie pracuj do późna i wysypiaj się. Wybierz się także na dłuższy urlop.

Horoskop chiński 2023. Wąż

Jeśli urodziłeś się w latach: 10.02.1929 – 29.01.1930, 27.01.1941 – 14.02.1942, 14.02.1953 – 02.02.1954, 02.02.1965 – 20.01.1966, 18.02.1977 – 06.02.1978, 06.02.1989 – 26.01.1990, 24.01.2001 – 11.02.2002, 10.02.2013 - 30.01.2014 - twój znak w chińskim horoskopie, to Wąż.

Wąż nareszcie dostanie awans. Twoja kreatywność zostanie doceniona i hojnie wynagrodzona. Tylko nie wpadnij w nadmierny samozachwyt, który napędzi pracoholizm. W miłości również pasmo sukcesów. Stare uczucia jeszcze się pogłębią, a nowe wywołają euforię. Nie zapominaj jednak, by dbać o zdrowie, szczególnie zrównoważoną dietę.

Horoskop chiński 2023. Koń

Jeśli urodziłeś się w latach: 11.02.1918 – 31.01.1919, 30.01.1930 – 16.02.1931, 15.02.1942 – 04.02.1943, 03.02.1954 – 23.01.1955, 21.01.1966 – 08.02.1967, 07.02.1978 – 27.01.1979, 27.01.1990 – 14.02.1991, 12.02.2002 – 31.01.2003, 31.01.2014 - 18.02.2015 - twój znak w chińskim horoskopie, to Koń.

Nie chwytaj dwóch srok za ogon. W pracy zdecydowanie skup się na dokończeniu rozpoczętych już projektów, inaczej popełnisz błędy z przepracowania. Kiedy mleko się rozleje nikt nie będzie cię żałował. Nikt też nie doceni, że pracujesz nawet na urlopie. Dlatego zwolnij a nadmiar energii skieruj na siłownię. To dobry rok na poprawę swojej sylwetki i zadbanie o zdrowie. W miłości warto pomyśleć o założeniu lub powiększeniu rodziny.

Horoskop chiński 2023. Owca/koza

Jeśli urodziłeś się w latach: 01.02.1919 – 19.02.1920, 17.02.1931 – 05.02.1932, 05.02.1943 – 24.01.1944, 24.01.1955 – 11.02.1956, 09.02.1967 – 29.01.1968, 28.01.1979 – 15.02.1980, 15.02.1991 – 03.02.1992, 01.02.2003 – 21.01.2004, 19.02.2015 - 07.02.2016 - twój znak w chińskim horoskopie, to Koza/Owca.

Czas skończyć z prokrastynacją w podejmowaniu ważnych decyzji. Przestań odkładać na później rozmowy o podwyżce, czy napisanie nowego CV. Ten rok będzie sprzyjał pozytywnym zmianom także w miłości. Przestań rozpamiętywać krzywdy, ale zachowaj ostrożność. Dzięki wrodzonej intuicji uchronisz się przed kimś, kto szuka jednorazowej przygody. Zadbaj też o zdrowie, szczególnie o odporność. Zdrowe nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna będą w tym bardzo pomocne.

Horoskop chiński 2023. Małpa

Jeśli urodziłeś się w latach: 20.02.1920 – 07.02.1921, 06.02.1932 – 25.01.1933, 25.01.1944 – 12.02.1945, 12.02.1956 – 30.01.1957, 30.01.1968 – 16.02.1969, 16.02.1980 – 04.02.1981, 04.02.1992 – 22.01.1993, 22.01.2004 – 08.02.2005, 08.02.2016 - 27.01.2017 - twój znak w chińskim horoskopie, to Małpa.

Jak przystało na Małpę, odwrócisz z pozoru złą sytuację, na swoją korzyść. W pracy czeka cię sporo zmian ale koniec końców wyjdziesz z tego na dużym plusie. Ważne jednak, by mieć wsparcie w ukochanej osobie. Dlatego nie wstydź się mówić o uczuciach nawet jeśli nie są związane z miłością. Stres i lęk łatwiej zwalczyć we dwoje. Nie zapominaj też o tym, co sprawia ci przyjemność. Oddawanie się swojej pasji to klucz do zdrowia, które w tym roku będzie wystawiane na próbę.

Horoskop chiński 2023. Kogut

Jeśli urodziłeś się w latach: 08.02.1921 – 27.01.1922, 26.01.1933 – 13.02.1934, 13.02.1945 – 01.02.1946, 31.01.1957 – 17.02.1958, 17.02.1969 – 05.02.1970, 05.02.1981 – 24.01.1982, 23.01.1993 – 09.02.1994, 09.02.2005 – 28.01.2006, 28.01.2017 - 15.02.2018 - twój znak w chińskim horoskopie, to Kogut.

W pracy skup się na sobie, nie na tym, co robią inni. Przestań plotkować na biurowych korytarzach i weź się do pracy. Nie porównuj się do innych tylko rób swoje, to się w końcu opłaci. W miłości zaufaj intuicji. Nawet jeśli czeka cię kryzys w związku, to uda ci się znaleźć rozwiązanie. Zadbaj także o zdrowie. W tym roku postaw na relaks i wyciszenie. Leśne spacery i muzyka ukoją nerwy.

Horoskop chiński 2023. Pies

Jeśli urodziłeś się w latach: 28.01.1922 – 15.02.1923, 14.02.1934 – 03.02.1935, 02.02.1946 – 21.01.1947, 18.02.1958 – 07.02.1959, 06.02.1970 – 26.01.1971, 25.01.1982 – 12.02.1983, 10.02.1994 – 30.01.1995, 29.01.2006 – 17.02.2007, 16.02.2018 - 04.02.2019 - twój znak w chińskim horoskopie, to Pies.

Choć zazwyczaj wystarczają ci pochwały przełożonego, to tym razem zawalcz o to, by szły za tym także pieniądze. Prestiżem nie zapłacisz rachunków, a twoja praca powinna być odpowiednio wynagradzana. W miłości daj sobie szanse na spontaniczność. Nie analizuj i wyłącz wewnętrznego sabotażystę, a wszystko się ułoży. W tym roku zadbaj o kręgosłup. Godziny spędzone przy biurku dadzą o sobie znać.

Horoskop chiński 2023. Świnia

Jeśli urodziłeś się w latach: 16.02.1923 – 04.02.1924, 04.02.1935 – 23.01.1936, 22.01.1947 – 09.02.1948, 08.02.1959 – 27.01.1960, 27.01.1971 – 14.02.1972, 13.02.1983 – 01.02.1984, 31.01.1995 – 18.02.1996, 18.02.2007 – 06.06.2008, 05.02.2019 - 24.01.2020 - twój znak w chińskim horoskopie, to Świnia/Dzik

Uważaj żeby nie przegapić szansy na awans i duży przeskok finansowy. Uważnie obserwuj, to co dzieje się w firmie i weź sprawy w swoje ręce w odpowiednim momencie. Nie przynoś jednak pracy do domu. Twoi bliscy chcą na tobie polegać, a nie zawsze mogą. Pokaż im więc, że są dla ciebie ważni. Nie zapominaj także o zdrowiu. Kiedy tylko możesz, idź na spacer do lasu, na łąkę czy wyjedź w góry lub nad morze. Możesz to połączyć z rodzinnym czasem. Nie zapominaj tylko o wyłączeniu telefonu.

