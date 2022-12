Horoskop miłosny na 2023 rok. Który znak zodiaku znajdzie miłość w tym roku, a który będzie wył z samotności?

Dokładny horoskop miłosny na 2023 rok mówi, który znak zodiaku znajdzie spełnienie w miłości, a który będzie miał wzloty i upadki. Gwiazdy pokazują, że ten rok będzie pełen zaskoczeń, romansów i gorących uczuć, ale chwilami także stagnacji. Z trzema głównymi planetami zmieniającymi znaki między marcem a majem, nową serią zaćmień i retrogradacją bogini miłości - Wenus - w lipcu, zmiany w życiu uczuciowym wiszą w powietrzu. Choć na początku może nam się wydawać, że wszystko wymyka się spod kontroli, to głębokie zanurzenie się we własnej przestrzeni serca może jeszcze bardziej wzmocnić nasze relacje. Sprawdź, co czeka cię w 2023 roku w miłości.

Horoskop miłosny na 2023 rok. Baran

Przez retrogradacje Marsa do 12 stycznia 2023 możesz czuć się zrezygnowany. Nie licz na szalone miłosne uniesienia, choć nie są wykluczone. Jednak będziesz mieć teraz czas stagnacji. Ale ten brak energii i wysokich wibracji niebawem zniknie. Wiosną wszystko ruszy, szczególnie w okolicach zaćmienia Słońca w twoim znaku. Około 20 kwietnia poczujesz ekscytacje i moc wprowadzania zmian w twoich relacjach z najbliższymi. Wykorzystaj ten czas na miłosne igraszki, romanse lub pielęgnacje prawdziwej miłości. Później przyjdzie czas spowolnienia. Retrogradacja Wenus sprawi, że od 23 lipca do 4 września, będziesz musiał zwolnić. Wykorzystaj ten czas na szczerość ze sobą i otoczeniem. Pomyśl, czego pragniesz w miłości i po tym czasie zacznij wdrażać plany w życie. Zaręczyny, rozstania, nowe początki - wszystko jest możliwe.

Horoskop miłosny na 2023 rok. Byk

W 2023 roku będziesz dążył miłością głównie samego siebie. Byku, to dobry czas na zdrowy egoizm. Choć przed tobą dużo samotnych, przepłakanych nocy, to w końcu zrozumiesz, że jesteś dla sienie najlepszym przyjacielem. Jeśli polubisz siebie masz znacznie większe szanse, by inni cię pokochali. Wokół zaćmienia Księżyca w twoim sektorze partnerskim 5 maja i zaćmienia Księżyca w twoim znaku 28 października będziesz miał najlepszy czas na rozwój wewnętrzny. Od 16 maja do 25 maja 2024 roku Jowisz w twoim znaku będzie wzmacniał szczęście i pragnienie tego, co przynosi ci błogi spokój. Niech to będzie czas dbania o siebie lub powolne, zmysłowe chwile, które będziesz celebrować z kimś wyjątkowym.

Horoskop miłosny na 2023 rok. Bliźnięta

2023 rok zaczyna się z Marsem w retrogradacji, w twoim znaku, to może odbierać ci miłosną energie. Nie przejmuj się tym. W lutym nabierzesz rozpędu. Aż do 16 maja będziesz czuć romantyczny a czasami nawet dziki miłosny nastrój. Na samotnych czekają gorące romanse, w stałych związkach ogień znów zapłonie i rozpali pożądanie. Ale uważaj na swoją uczuciową rozrzutność. Czasami platoniczne relacje z twojej strony, mogą być odebrane zupełnie inaczej przez drugą osobę. W październiku podejmiesz ważną miłosną decyzję. Intuicja podpowie ci w kogo warto inwestować swoją energię, a z kim trzeba się pożegnać.

Horoskop miłosny na 2023 rok. Rak

Rak będzie uśpiony w miłosnych relacjach aż do maja. Do tego czasu raczej nie spodziewaj się zwrotów akcji w uczuciach. Pełnia Księżyca w maju pomoże spojrzeć na związki szeroko otwartymi oczami. Będziesz wiedział czego chcesz od życia i czego szukasz w miłości. Jeśli jesteś singielką/singlem, przyjaźń może stać się czymś więcej, a jeśli jesteś w związku, prawdopodobnie docenisz, że twój partner jest także przyjacielem. Gorąco zapowiada się też październik. Twoje najskrytsze marzenia mogą się ziścić.

Horoskop miłosny na 2023 rok. Lew

2023 to dla Lwa rok miłości. Praca nad sobą i energia włożona w relacje nareszcie zaowocuje. Szczęście do ludzi nie opuści cie jeszcze przez kilka lat. Stworzyłeś solidny fundament, na którym partnerstwo może się rozwijać. U samotnych, aplikacje randkowe będą rozgrzewać telefon. Ale na prawdziwą miłość możesz poczekać do grudnia. Coś wyjątkowego może ci się przytrafić 12 grudnia. Jeśli jesteś w związku, czeka cię upragniona harmonia i dobre chwile, które od czasu do czasu mogą przerwać drobne nieporozumienia. Od ciebie zależny, jak się rozwiną.

Horoskop miłosny na 2023 rok. Panna

2023 rok w miłości, dla Panny zacznie się powoli. Styczeń wykorzystasz na rozmyślania, czego naprawdę chcesz w swoim związku - obecnym lub przyszłym. Jeśli jesteś singlem/singielką, możesz pracować nad poczuciem własnej wartości. Zwiększ świadomość tego, na co zasługujesz. Jeśli jesteś w związku, będziesz rozwijać zdrowe relacje, które pokonają próbę czasu. W kwietniu przyjdzie czas na namiętności. Podobnie będzie po 21 grudnia. Aż do końca roku będziesz flirtować i uwodzić.

Horoskop miłosny na 2023 rok. Waga

2023 rok może być dla Wagi przełomowy w kwestii miłości. Czas odkrywania siebie i własnych potrzeb. Po 20 kwietnia dojedzie do konfrontacji. Zauważysz co w twoich relacjach zgrzyta. Czy dostajesz tyle ile dajesz? Czy wystarcza ci to, co otrzymujesz? Aż do połowy października będziesz troszczyć się o siebie. Wiara we własne możliwości i działanie zgodnie z własnymi zasadami zaowocują dobrem, zarówno u Wag samotnych jak i w związkach.

Horoskop miłosny na 2023 rok. Skorpion

Skorpion do wiosny będzie marzył o gorących romansach, fantazjował o sposobach ożywienia związku i pracował nad relacją ze samym sobą. Wiosną wszystkie plany wdroży w życie. Gorący czas zapowiada się w maju. Libido da się we znaki, co w stałych związkach może podsycić ogień ale także otworzyć furtkę do zdrady. Samotni mają szanse znaleźć miłość.

Horoskop miłosny na 2023 rok. Strzelec

Początek roku może wydawać się nudny i prowadzić do frustracji. Ale spokojnie, 2023 to będzie dobry miłosny rok dla Strzelca. Szczególne wydarzenie może pojawić się około 1 marca, kiedy Jowisz połączy się z Wenus. Około 20 kwietnia zaćmienie Słońca w twojej strefie romansu daje szansę dostrojenia się serca i umysłu. Poczujesz się bardziej kreatywny i spontaniczny, a wszystko to może nadać ekscytujący nowy ton twojemu życiu uczuciowemu. Podobnie będzie w połowie października. I chociaż pragnienie wędrówki jest głęboko zakorzenione w twojej naturze, to może okazać się, że odnajdziesz szczęście bez stymulującego cię dreszczyku emocji.

Horoskop miłosny na 2023 rok. Koziorożec

Koziorożec będzie miłośnie uśpiony aż do maja. Wtedy poczujesz czego chcesz i głośno będziesz wyrażać swoje uczucia. Ruszysz w wir zabawy i odstąpisz trochę od swojej zasadniczości. Postawisz na spontaniczność. Samotni mogą liczyć na wiele zabawnych, pełnych śmiechu chwil z potencjalnymi partnerami. Seks i miłość wiszą w powietrzu. Koziorożce w związku będą przeżywać drugą miłość. Przebojowość i ochota na filtr sprawią, że partner zakocha się na nowo.

Horoskop miłosny na 2023 rok. Wodnik

2023 rok dla Wodnika będzie bardzo ekscytujący w miłości. Wszystko za sprawą Plutona w twoim znaku - od 23 marca do 11 czerwca. Planeta transformacji pomoże ci wykorzystać wewnętrzną moc. Zaczniesz postrzegać siebie inaczej, a to może pomóc rozpalić nowy ogień w twoich romantycznych związkach. Jeśli jesteś singielką/singlem, poznanie i pokochanie siebie pomoże przyciągnąć kogoś, kto sprawi, że poczujesz się naprawdę ważny. W stałym związku, ożywienie przyjdzie w połowie października. Oboje porzucicie swoją strefę komfortu i odkryjecie zupełnie nowe przyjemności.

Horoskop miłosny na 2023 rok. Ryby

Początek 2023 roku także dla Ryb będzie powolny w miłości, ale po 20 lutego, to Ryby zarzucą haczyk. Czy złowią miłość? Wszystko zależy od tego, czy dobrze przepracują styczeń. Pamiętaj najpierw pokochaj siebie potem dziel się uczuciami z innymi. Dobrze ci zrobi praca nad sobą i wzięcie na siebie większej odpowiedzialności, ponieważ zwiększy twoją pewność siebie i magnetyzm, którym przyciągasz innych. W połowie października zaćmienie Słońca przyniesie okazje na nowy początek. W stałych związkach kluczem do ożywienia relacji będzie głośne mówienie o uczuciach. Single znajdą miłość jeśli zrozumieją, czego potrzebują jaka jest ich wartość.

