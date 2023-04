Horoskop tygodniowy 10.04. – 16.04. Odejdź od wielkanocnego stołu i sprawdź, co Cię czeka. Ten znak zodiaku nie może liczyć na spokojny tydzień

Poszła do spowiedzi i przyznała, że ze zmęczenia nie była na mszy. Zamurowało ją, gdy usłyszała słowa księdza. "Gorszycielka"

Horoskop tygodniowy 10.04. – 16.04.

Horoskop tygodniowy: Baran 21.03-20.04

Uważaj na pieniądze. Rozsądnie je wydatkuj i z dystansem podchodź do większych inwestycji finansowych. To nie jest dobry moment na wydawanie i obracanie pieniędzmi.

Horoskop tygodniowy: Byk 21.04-21.05

Mając związane ręce mogłaś do niedawna obserwować co się dzieje wokół Ciebie. Nadchodzą do Twojego życia pozytywne zmiany i wiele się wyjaśni.

Horoskop tygodniowy" Bliźnięta 22.05-21.06

Otrzymasz trudną wiadomość z daleka. Informacja ta wywoła w Tobie nerwowość i pobudzenie. Możliwe nawet, że z kimś telefonicznie pokłócisz się.

Horoskop tygodniowy: Rak 22.06-22.07

Wprowadzisz radykalną zmianę do swojego życia. Możliwe, że postawisz wszystko na jedną kartę kierując się pragnieniami. Możesz nie zwracać uwagi na podpowiedzi rozumu.

Horoskop tygodniowy: Lew 23.07-22.08

Uważaj na informacje, które do Ciebie dochodzą. Nie wierz we wszystko co usłyszysz, bo połowa z tych komunikatów będzie manipulacją. Możesz dać się wciągnąć w bolesną grę.

Horoskop tygodniowy: Panna 23.08-22.09

Ktoś kto kiedyś Cię zawiódł poprosi Cię o pomoc. Staniesz przed decyzją, czy kierować się zawziętością i odmówić, czy zdecydować się na przebaczenie.

Horoskop tygodniowy: Waga 23.09-23.10

Zdasz sobie sprawę, że Twój budżet się kurczy. Trzeba będzie zacisnąć pasa i mniej wydawać. Możesz zrezygnować z przyjemności, którą chciałaś sobie w tym tygodniu sprawić.

Horoskop tygodniowy: Skorpion 24.10-22.11

Zmagać się będziesz z poczuciem winy za błędnie podjętą decyzję. Trzeba będzie ponieść konsekwencje trudnych wyborów. Potraktuj to doświadczenie jako cenną lekcję.

Horoskop tygodniowy: Strzelec 23.11-21.12

Zastanawiać się będziesz, czy nie sprawić sobie krótkiego urlopy, gdyż w najbliższych tygodniach czeka Cię ciężka i wytrwała praca nad nowym projektem.

Horoskop tygodniowy: Koziorożec 22.12-20.01

Skoczą się Twoje problemy finansowe. Znajdziesz dodatkowe źródło dochodów, sposób aby pomnożyć oszczędności lub rozwiązanie na wyjście z długów.

Horoskop tygodniowy: Wodnik 21.01-20.02

Tak dawno nikt nie był Ci przychylny i już nie pamiętasz co to ludzka życzliwość, że będziesz podejrzliwa, gdy ktoś niespodziewanie sprawi Ci niespodziankę. Zamiast się cieszyć, szukać będziesz podstępu.

Horoskop tygodniowy: Ryby 21.02-20.03

Właśnie znajdujesz się w okresie rozkwitu zawodowego. Los obsypie Cię kolejnymi, atrakcyjnymi ofertami i propozycjami współpracy, na których będziesz mogła dodatkowo zarobić.

Autor: Anna Bojda Wróżka Cesaria

