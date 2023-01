Jak uwieść znaki zodiaku? Rajskie sposoby na podryw znaków zodiaku prosto z gwiazd. Baran będzie jadł Ci z ręki, a Wodnik pokusi się o namiętne wyznanie

Jak podrywać zgodnie z horoskopem? Astrologiczny sposób na uwiedzenie znaków zodiaku

Zgodnie z horoskopem każdy z dwunastu znaków zodiaku inaczej zachowuje się w związku i czego innego oczekuje od miłości. Niektóre znaki zodiaku to urodzeni uwodziciele, którzy w relacji z drugą osobą skupiają się przede wszystkim na cielesnych uniesieniach i rozkoszy w łóżku, inne znaki zodiaku, wręcz odwrotnie, od ukochanej lub ukochanego oczekują romantycznych gestów i najważniejsza jest dla nich zgodność dusz. Sprawdź, jak podrywać znaki zodiaku. W ten sposób znajdziesz klucz do ich serca.

Jak uwodzić znaki zodiaku? Te porady otworzą przed Tobą drzwi do ich serca

Jak podrywać znaki zodiaku? BARAN

Zodiakalne Barany to urodzeni zdobywcy. Muszą czuć, że to oni podrywają. Najlepiej odnajdują się w sytuacji, gdy mogą się kobietą zaopiekować. W stosunkach z Baranem podkreślaj, że w jego towarzystwie czujesz się bezpieczna, a jego ramiona to Twoja przystań.

Jak podrywać znaki zodiaku? BYK

Ten uparciuch potrzebuje wrażeń, które sprawią, że nie będzie mógł bez Ciebie żyć. Zodiakalny Byk lubi otaczać się pięknymi rzeczami i smakować luksusu. Podrywając Byka pokaż mu, że przebywanie w Twoim towarzystwie jest nagrodą, na którą nie każdy może sobie pozwolić.

Jak podrywać znaki zodiaku? BLIŹNIĘTA

Bliźnięta to najbardziej niezdecydowany ze znaków zodiaku. Poderwanie go może być trudne, nigdy nie wiesz, co myśli i czy już nie planuje czegoś innego. Jeżeli jednak będziesz wytrwała, to odwdzięczy Ci się dozgonną miłością.

Jak podrywać znaki zodiaku? RAK

Zodiakalny Rak to prawdziwa cicha woda, która brzegi rwie. Na początku da się poderwać na romantyczne gesty i czułe słówka, jednak z biegiem czasu będzie pokazywał swój charakterek. Musisz być cierpliwa i jasno określić granice. Zodiakalny Rak lubi czasem zostać zdominowany i potulnie Ciebie posłucha.

Jak podrywać znaki zodiaku? PANNA

Perfekcyjna Panna poszukuje kogoś, kto zapewni jej poczucie porządku i stabilizacji. Mężczyznę spod znaku Panny najlepiej poderwać pewnością siebie i pokazać mu, że jesteś zaradna i w pełni samodzielna. Paradoksalnie im mniej się będzie starać, tym bardzie będzie Ciebie pragnął.

Jak podrywać znaki zodiaku? LEW

Lew to urodziny przywódca. Z relacji z drugą osoba lubi czuć się dominujący. Lubi prowadzić partnerkę przez życie i być dla niej realnym wsparciem. Idealny podryw zodiakalnego Lwa to taki, w którym pokażesz mu, jak bardzo go potrzebujesz. Lew musi czuć się doceniony i niezastąpiony.

Jak podrywać znaki zodiaku? WAGA

Waga uwielbia być gwiazdą towarzystwa. Podrywając mężczyznę spod znaku Wagi, musisz mieć świadomość, że niekoniecznie jesteś jedyna. Waga uwielbia flirt i zainteresowanie swoją osobę. Poderwanie Wagi nie jest trudne, jednak nigdy nie masz pewności, że będzie Twoja zawsze.

Jak podrywać znaki zodiaku? SKORPION

Skorpiony bywają zazdrosne. Podrywając mężczyznę spod tego znaku, musisz poświecić mu 100 proc. swojej uwagi. Pokaż mu, że przy Tobie nie będzie się nudził, a Twoja osoba będzie zawsze stanowiła dla niego wyzwanie.

Jak podrywać znaki zodiaku? STRZELEC

Ze Strzelcem nie jest nudno. Uwielbia, jak coś się dzieje. Jeżeli chcesz go poderwać, to zabierz go na spontaniczny wypad w góry. Aby dotrzymać mu tempa, musisz uwielbiać aktywność fizyczną i przygody, w innym razie szybko się Tobą znudzi.

Jak podrywać znaki zodiaku? KOZIOROŻEC

Koziorożce uwielbiają metodyczne działanie. Oczekują, że ich partnerka będzie towarzyszem do dyskusji i podobnie, jak oni będzie kierować się w życiu logiką. Oczarujesz go pewnością siebie i swoimi zainteresowaniami. Pokaż mu niebanalną część siebie i spraw, by zapragnął poznać ją bliżej.

Jak podrywać znaki zodiaku? WODNIK

Chcesz poderwać Wodnika? Uzbrój się w cierpliwość! Ten znak zodiaku uwielbia narzekać i trudno go uwieść. Zaskarbisz sobie jego sympatię, jeżeli pokażesz się ze swojej naturalnej strony. Wodniki lubią typowe dziewczyny z sąsiedztwa, z którymi mogą iść na zakupy i obejrzeć ulubiony film w domu.

Jak podrywać znaki zodiaku? RYBY

Podryw Ryb powinien skupić się przede wszystkim wokół artystycznego show. Jeżeli chcesz uwieść mężczyznę spod znaku Ryb zabierz go na wystawę nieznanego artysty i pokaż, że sama jest niepokorną duszą, która skrywa tajemnice. Zapragnie je odkryć.

