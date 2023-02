„side effects being of human” Rok od premiery EP-ki, która odmieniła życie Karin Ann!

Mówi się, że karma zawsze wraca ale to nie zawsze musi być złe. Liczby karmiczne w numerologii mogą być wskazówką, którą drogę wybrać w obecnym życiu. Jeśli w w twojej dacie urodzenia są następujące liczby: 13, 14, 15, 16, 19, 26 możesz odkryć, to czego było za dużo lub za mało w twoich poprzednich wcieleniach i wybrać odpowiednią przyszłość. Dzięki temu łatwiej będzie zrozumieć, to co cię akurat spotyka.

Liczby karmiczne. Jak obliczyć karmiczny dług?

W numerologii istnieje sześć liczb karmicznych. To, jak pisaliśmy wyżej: 13, 14, 15, 16, 19, 26. Jeśli, któraś z nich pokrywa się z dniem miesiąca, w którym przyszłaś/przyszedłeś na świat, to znaczy, że w obecnym życiu masz do spłacenia dług z poprzednich wcieleń. To liczby nacechowane szczególna wibracją. Niektórzy numerolodzy wyliczają je także w portrecie numerologicznym oraz w imionach i nazwiskach.Niektóre liczby karmiczne mogą być sumą cyfr w naszej dacie urodzenia. Jakie przesłanie niosą za sobą poszczególne cyfry?

Liczby karmiczne. Dzień urodzenia niesie za sobą ważne przesłanie

Liczby karmiczne nie zawsze muszą wiązać się z czymś złym. Choć wielu osobom wydaje się, że któraś z tych liczb - 13, 14, 15, 16, 19, 26 – w dniu urodzenia to zły omen, to warto spojrzeć na to z drugiej strony. Potraktować, je jako wskazówkę i ułatwienie w aktualnym życiu. Liczby karmiczne pokazują nam nierównowagę energetyczną czyli dług, który zaciągnęliśmy w poprzednim wcieleniu. Być może przez nadmiar skrzywdziliśmy inne osoby, dlatego tym razem musimy to naprawić. Doprowadzić do równowagi. Dzięki tym cyfrom możemy się czegoś nauczyć i zrozumieć swoją rolę w obecnym życiu. O to oznaczają poszczególne liczby karmiczne.

Liczby karmiczne. Co oznacza 13 w dniu urodzenia?

Jeśli urodziłaś/urodziłeś się trzynastego dnia miesiąca, to oznacza, że masz do spłacenia dług pracy. Karmiczna liczba 13 to znak, że w jednym z poprzednich wcieleń czerpałaś/eś korzyści kosztem ciężkiej pracy innych. Dlatego w tym życiu musisz spłacić ten dług. Zrozumiesz, że sama/sam musisz zapracować na swój sukces. Racjonalnie gospodarować finansami i wspierać innych. Etos pracy, to twój karmiczny dług. Nie osiągniesz celu, jeśli nie dasz z siebie wszystkiego.

Liczby karmiczne. Co oznacza 14 w dniu urodzenia?

Liczba 14 w dacie urodzenia to karmiczne wyzwanie wolności. Oznacza, że w którymś z poprzednich wcieleń nadmiernie korzystaliśmy z wolności lub wręcz odwrotnie mieliśmy ją bardzo ograniczoną. Dlatego w obecnym życiu czas znaleźć balans. Robić rzeczy, które mają sens, odrzucić wszystko co nas rozprasza jednocześnie nie krzywdząc innych i pamiętając o sobie. To trudne ale równowaga w korzystaniu z własnej wolności pozwoli spłać karmiczny dług a przy okazji uczyni twoje życie lepszym.

Liczby karmiczne. Co oznacza 15 w dniu urodzenia?

Liczba 15 w karmicznym znaczeniu wiąże się z cielesnością. Jeśli występuje w naszej dacie urodzenia oznacza, że którymś z poprzednich wcieleń traktowaliśmy swoje ciało zbyt instrumentalnie. Mogliśmy wykorzystywać swoją atrakcyjność do osiągnięcia celów. Dlatego w tym życiu możemy odczuwać pociąg do wchodzenia w związki oparte jedynie na fizyczności, jednak nie sprawia one, że poczujemy się szczęśliwi. Tylko fizyczność połączona z miłością sprawi, że poczujemy satysfakcje.

Liczby karmiczne. Co oznacza 16 w dniu urodzenia?

Liczba 16 w karmicznym znaczeniu oznacza, ze w poprzednim życiu zabrakło miłości, empatii i oddania. W którymś z poprzednich wcieleń mogliśmy zawrzeć związek bez miłości. Ktoś mógł nas do niego zmusić albo sami uznaliśmy, ze będzie to dla nas opłacalne. Kierując się egoizmem i przekonaniem o własnej nieomylności możesz odczuwać przytłoczenie w obecnych relacjach. Jednak warto wykazać się empatią, wsłuchać w potrzeby innych i spróbować znaleźć kompromis, który będzie dobry dla każdej ze stron.

Liczby karmiczne. Co oznacza 19 w dacie urodzenia?

19 to liczba karmiczna, która może wystąpić w dniu naszego urodzenia ale także po zsumowaniu daty. Oznacza, że w którymś z poprzednich wcieleń mogliśmy nadużywać władzy, kierować się snobistycznymi pobudkami lub traktować innych z góry. Rozsiewanie krzywdzących plotek, które mogły nam przynieść korzyści mogło być jednym z twoich ulubionych zajęć. Dlatego w tym życiu uczysz się empatii i szacunku dla innych. Osiągniesz sukces tylko wtedy, gdy będziesz doceniać nie tylko równych sobie, ale także osoby, które w biznesowej hierarchii są znacznie niżej.

Liczby karmiczne. Co oznacza 26 w dacie urodzenia?

26 to liczba karmiczna, która może wystąpić w dniu naszego urodzenia ale także po zsumowaniu całej daty urodzenia ale także w portrecie numerologicznym.Może oznaczać, że w poprzednim wcieleniu nadużywaliśmy możliwości naszego ciała dlatego w tym życiu dopadają nas choroby i złe samopoczucie. 26 może także oznaczać, że poświęcalismy zbyt dużo czasu pracy zamiast rodzinie dlatego tym razem musimy dążyć do równowagi.