Osoby o tym kolorze oczu są wyjątkowe. To najlepsi partnerzy i przyjaciele o wielkim sercu. Mają w sobie magiczną siłę

Kolor oczu a charakter

O tym, że kolor oczu ma wpływ na charakter człowieka od lat przekonują naukowcy ze Szwecji. W przeprowadzonych przez nich badaniach okazało się, że przy tworzeniu koloru oczu biorą udział te same geny, które odpowiadają za płaty czołowe. To właśnie przednia część płatów czołowych jest odpowiedzialna za funkcje poznawcze i cechy osobowości. Dlatego przypuszcza się, że istnieje związek między kolorem oczu a charakterem człowieka. Naukowcy poszli o krok dalej i przypisali do każdego koloru oczu szereg cech osobowości, które charakteryzują ich posiadacza.

Zielone oczy a charakter - te osoby są uważane są najseksowniejsze i najatrakcyjniejsze. Wyróżnia je ponadprzeciętna kreatywność, spokojne usposobienie, ale równocześnie skłonność do ekstrawagancji.

Niebieskie oczy a charakter - te osoby łatwo radzą sobie z wyzwaniami i chętnie pomagają innym. To urodzeni organizatorzy z analitycznym umysłem. Są sympatyczni i uprzejmi.

Szare oczy a charakter - osoby kreatywne, o wrażliwej duszy. Typ samotnika o wysoko rozwiniętej wyobraźni.

Oczy brązowe, ciemne a charakter - urodzeni przywódcy, o dużym temperamencie, godni zaufania.

Oczy piwne a charakter - łatwo odnajdują się w nowych sytuacjach, są empatyczni, lubią dobrą zabawę i rozrywki.

Osoby o tym kolorze oczu to najlepsi partnerzy

Zgodnie z wnioskami, które naukowcy wysnuli w trakcie swoich badań, osoby o brązowych oczach to najlepsi partnerzy i przyjaciele. Są to osoby bardzo wrażliwe, ale i odważne. Optymistycznie nastawieni do życia, lojalni i przyjacielscy. Posiadacze jasnych brązowych lub piwnych oczu są opiekuńcze i uprzejme, dlatego często są powiernikami najskrytszych tajemnic swoich przyjaciół. Można im w pełni zaufać i mieć pewność, że nigdy nie zdradzą powierzonego sekretu. Mają swoje zasady, których się trzymają i przez to ludzie bez problemu obdarzają ich zaufaniem. Posiadacze brązowych oczu to jednostki silne, odpowiedzialne, wierne i uczciwe.

Sonda Jaki masz kolor oczu? Oczy niebieskie Oczy zielone Oczy szare Oczy piwne Oczy jasnobrązowe Oczy ciemnobrązowe