Przepowiednie królowej Saby. Czym jest siedem znaków i kiedy nastąpi koniec świata?

Kim była królowa Saby?

Saba lub inaczej Szeba była jednym z największych królestw przedislamskich, które znajdowało się w południowo-zachodniej części Półwyspu Arabskiego. Jego stolicą było miasto Marib. Często mówiąc o przepowiedniach królowej Saby błędnie uznaje się słowo "Saba" za imię. Owe przepowiednie miała przewidzieć jedna z bogatych władczyń owego państwa nazywana Michaldą. Uznaje się, że kobieta żyła na przełomie IX i X wieku przed naszą erą. Co ciekawe, królestwo Saby pojawia się w wielu przekazach historyczno-religijnych. Jest wymienione między innymi z Biblii oraz Koranie. Tradycja mówi, że przepowiedni królowej Saby wysłuchiwał król Salomon, któremu się one spodobały i kazał je spisywać.

Ile jest przepowiedni królowej Saby? Co pojawia się w wizjach?

Księga pierwsza - losy Izraela

Wizje Michaldy zostały podzielone na trzy części. Pierwsza z nich opowiada o losach starożytnego Izraela. Wspomina ona między innymi czasy pełne cierpienia i prześladowania. To właśnie tutaj królowa Saby miała wspominać o przyjściu na świat Mesjasza, który umrze za swój lud ukrzyżowany na krzyżu. Dzisiaj wiele osób wierzy, że Michalda przepowiedziała narodziny Jezusa Chrystusa.

Księga druga - odejście od Boga i prawdy

Druga część przepowiedni Saby to czas wielkiej wojny, która miała odbywać się na trzech frontach. W tej wizji mamy też mowę o podziale świata na chrześcijański i innych religii. Zgodnie z wizją królowej Saby wielcy władcy powstaną przeciwko Rzymowi, a ludzie stracą swe cnoty. Na ulicach będzie rozprzestrzeniał się grzech i kłamstwo. Ludzkość zostanie opanowana przez złe mocy, które będą następstwem porzucenia wiary w Boga, który w tym czasie ześle potężne klęski jako upomnienie. Świat odczuje wielkie susze, trzęsienie ziemi, mróz, epidemie oraz głód. Co ciekawe, w tej części pojawia się także okrutny władca, którego dzisiaj utożsamia się z Napoleonem. W drugiej części królowa Saby przestrzega także przed końcem świata. Przepowiedziała, że jeżeli ludzie będą czynić dobro Bogu on doda im lat, jeżeli jednak zwrócą się przeciwko niemu skróci wszelkie życie na ziemi. Zdaniem Michaldy ludzie nie będą wiedzieć, kiedy nastąpi koniec świata, wiadomo jednak, że pojawią się pewne znaki go zwiastujące.

Księga trzecia - siedem słynnych znaków

Zgodnie z przepowiedniami królowej Saby, koniec świata poprzedzi siedem znaków. Pierwszym z nich będą zwierzęta pocące się krwią. Będą one mocno cierpieć. Drugim znakiem ma być księżyc, który przemieni się i wywoła wszechobecny strach. Cześć ludzi poczuje wtedy chęć pokuty i powróci do Boga. Kolejnym znakiem mają być gwiazdy oraz słońce lśniące czerwonym światłem. Czwarty znak to wielka susza, a piąty oznacza zapadanie się ziemi i pojawienie się wszechobecnego ognia i dymu. Wtedy ludzkość ma ostatecznie stracić nadzieję i przygotować się na koniec. Szósty znak to płonąca woda, która wystąpi z brzegów. Ostatnim, siódmym znakiem ma być poruszenie się ziemi i zmiana jej ukształtowania.

Przepowiednie królowej Saby - koniec świata

Michalda w swoim wizjach przekazała, że zanim dojdzie do końca świata nastąpi ogromny rozwój nauki i technologii. Ludzkość z czasem zatraci swe ziemskie instynkty, które opanuje chęć zysku. Wszechobecna będzie demoralizacja i brak poszanowania dla zasad. Po tym nastąpić ma wielka wojna, która zgładzi dwie trzecie niewiernych. Następnie czeka nas 50 lat pokoju. Wszystko zmieni jednak przyjście na świat Antychrysta. Będzie on odciągał ludzi od Boga, a Ci którzy nie uwierzą w jego moce zaczną być prześladowaniu. Do walki z Antychrystem stanie dwóch proroków - Eliasz i Enoch. Według przepowiedni królowej Saby, ostatni papież będzię nosił imię Piotr. - I wtedy, przyjdzie na ludzi dzień sądu, dzień gniewu Pańskiego. Rozlegnie się najpierw złożony z siedmiu piorunów grzmot straszliwy, trwający siedem dni, a który moc tak wielką posiadać będzie, iż miasta, mury, fortece i zamki walić się będą w gruzy. Jednakże z ludzi nie umrze nikt, a wtedy dopiero, gdy będzie przeznaczone, iż wszystko ma się skończyć - brzmi przepowiednia.

