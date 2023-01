Ten znak zodiaku to najgorszy kłamca w całym horoskopie. Nigdy nie przyznaje się do winy. Białe kłamstwa to jego specjalność

Ten znak zodiaku jest najgorszym kłamcą w horoskopie

W astrologii znajdziemy 12 znaków zodiaku. Horoskop przyporządkował każdemu z nich cechy osobowości, które wyróżniają go na tle pozostałych. Zgodnie z astrologią naszej dacie urodzenia patronuje konkretny znak zodiaku, który determinuje w dużej mierze także nasz charakter. Każdy z nas jest inny, ma inne relacje z otoczeniem i potrzeby. Jedne znaki zodiaku wyróżniają się uczuciowością, inne są powściągliwe w miłości. Horoskop wskazuje również na znak zodiaku, któremu lepiej nie ufać w każde słowo lub wręcz unikać jego towarzystwa. Otóż osoby spod tego znaku zodiaku to straszni kłamcy. Manipulują i oszukują bez mrugnięcia okiem, a przyłapani na nieszczerości będą się wypierać i nigdy nie przyznają się do winy. Kłamstwem maskują swoje kompleksy i ani myślą zmienić swoje podejście. Chodzi o osoby spod znaku Koziorożca.

Jaki jest Koziorożec?

Choć na pierwszy rzut oka osoby urodzone pod znakiem zodiaku Koziorożca wydają się poważne i nad wyraz dojrzałe, to w rzeczywistości są bardzo zakompleksieni. Ukrywają się pod maską obojętności i siły. Nie znoszą krytyki i podważania ich zdania. Są bardzo nieufne wobec innych ludzi i panicznie boją się zdemaskowania swoich słabości. To dlatego chowają się za swoją tarczą ochronną i nikt nie może ich skrzywdzić. Koziorożec kłamie, kiedy mu się to opłaca. Choć uważa się za osobę prawdomówną, to w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Osoby pod tego znaku zodiaku kreują swoją własną rzeczywistość i zasady, które często odbiegają od norm społecznych. Dlatego Koziorożec często dla własnej korzyści zataja prawdę, manipuluje lub nawet kłamie prosto w oczy. W pewnym momencie sam pogubi się, co jest prawdą, a co wytworem jego wyobraźni.

