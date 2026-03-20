Ewa Bem przeżyła potrójną tragedię. Co dało jej siłę, by wrócić na scenę?

Artystka ujawnia, jak potrójna tragedia rodzinna wpłynęła na jej życie i spektakularny powrót na scenę

Nagła śmierć córki Pameli była bezpośrednią przyczyną, dlaczego Ewa Bem zniknęła z życia publicznego na pięć lat

Szczere wyznanie wokalistki pokazuje, jak muzyka jako terapia pomogła jej przetrwać walkę z zaawansowanym nowotworem

Mimo osobistych dramatów i choroby Ewa Bem wraca do koncertowania, a jej plany na 2026 rok są już potwierdzone

Kim jest Ewa Bem? Poznaj historię Pierwszej Damy Polskiego Jazzu

Ewa Bem, urodzona 23 lutego 1951 roku, to niekwestionowana ikona polskiej sceny muzycznej. Swoją karierę rozpoczęła już w 1969 roku, szybko zdobywając miano Pierwszej Damy Polskiego Jazzu. Artystka w unikalny sposób łączy w swojej twórczości jazz, blues i pop, co od dekad fascynuje kolejne pokolenia słuchaczy.

Jej talent został wielokrotnie doceniony zarówno w kraju, jak i za granicą, czego dowodem są liczne nagrody, w tym dwa Fryderyki i Złoty Fryderyk za całokształt twórczości. W latach osiemdziesiątych dominowała w rankingach magazynu „Jazz Forum”, a jej przeboje, takie jak „Moje serce to jest muzyk” czy „Żyj kolorowo”, na stałe weszły do kanonu polskiej muzyki. Współpraca z czołowymi muzykami jazzowymi ugruntowała jej pozycję jako jednej z najwybitniejszych polskich wokalistek jazzowych.

Dlaczego Ewa Bem zniknęła ze sceny na 5 lat? Tragedia rodzinna artystki

W 2017 roku życie artystki naznaczyła niewyobrażalna tragedia, która na długo odsunęła ją od publiczności. Jej córka, Pamela, zmarła po walce z glejakiem wielopostaciowym czwartego stopnia, jednym z najbardziej agresywnych nowotworów mózgu. Ta druzgocąca strata i głęboka żałoba po stracie dziecka sprawiły, że Ewa Bem całkowicie wycofała się ze sceny i życia publicznego.

Po śmierci córki wokalistka zawiesiła karierę na pięć długich lat, potrzebując czasu, by w spokoju przeżyć żałobę, z dala od świateł reflektorów. W jednym z wywiadów przyznała, że żałoba to „jeden wielki bałagan” i nie wierzy w popularne powiedzenie, że czas leczy rany. W grudniu 2023 roku, odbierając Złotego Fryderyka, w poruszający sposób upamiętniła Pamelę, pokazując, jak głęboko ta strata wciąż w niej tkwi.

Kolejne tragedie w życiu Ewy Bem. Walka z nowotworem i śmierć ukochanego męża

Gdy wydawało się, że artystka powoli odzyskuje równowagę, los zadał jej kolejne bolesne ciosy. Zaledwie pięć lat po śmierci córki, sama Ewa Bem musiała zmierzyć się z trudną diagnozą – rak jajnika w czwartym stadium. Jej walka z nowotworem była niezwykle dramatyczna i obejmowała operację płuca, tygodniową śpiączkę oraz dwa miesiące spędzone w szpitalu.

To nie był koniec jej cierpień. W styczniu 2025 roku niespodziewanie zmarł jej mąż, Ryszard Sibilski. Diagnoza nowotworu pojawiła się zaledwie sześć tygodni przed jego śmiercią, co stanowiło kolejny wstrząs i traumę dla wokalistki. Mimo wszystko artystka znalazła w sobie siłę, by wrócić na scenę zaledwie tydzień po pogrzebie męża, co dla wielu było sygnałem jej niezwykłej wewnętrznej mocy.

Muzyka jako terapia. Co pomogło Ewie Bem przetrwać najgorsze chwile?

W obliczu tak wielkich tragedii Ewa Bem otwarcie mówi o tym, co pozwoliło jej przetrwać najtrudniejsze chwile. Artystka podkreśla, że kluczowe okazało się profesjonalne wsparcie. Zarówno psychoterapia, jak i pomoc psychiatryczna dały jej narzędzia, by nauczyć się, jak radzić sobie ze stratą i chorobą. Jednak to właśnie muzyka i kontakt z publicznością stały się jej prawdziwym kołem ratunkowym. Sama przyznaje, że koncerty są dla niej formą terapii i pozwalają pokonać samotność, którą określiła mianem „katorgi”.

Ewa Bem wraca do koncertowania. Gdzie będzie można ją usłyszeć w 2026 roku?

Mimo niezwykle bolesnych doświadczeń, Ewa Bem udowadnia, że jej pasja do muzyki jest silniejsza niż jakiekolwiek przeciwności losu. Artystka od dwóch lat pozostaje w remisji i przyjmuje doustną chemioterapię pod stałą opieką onkologa, co daje nutkę optymizmu. Jej powrót na scenę w 2021 roku podczas Ladies' Jazz Festival był dopiero początkiem nowego rozdziału, a dziś aktywnie koncertuje. W 2026 roku fani mogą ją usłyszeć między innymi w Gdańsku w ramach programu „Złota Estrada: Ewa Bem & Andrzej Jagodziński Band”.

