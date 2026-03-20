Odszkodowanie za opóźniony lot lub pociąg. Poznaj swoje prawa i odzyskaj pieniądze

Opóźniony lot o ponad trzy godziny uprawnia do rekompensaty pieniężnej w wysokości nawet 600 euro

Unijne rozporządzenie potwierdza, że za opóźniony pociąg dalekobieżny można odzyskać do 50% ceny biletu

Eksperci wyjaśniają, że to przewoźnik musi udowodnić istnienie tak zwanych okoliczności nadzwyczajnych, aby odmówić odszkodowania

Prawo do opieki gwarantuje pasażerom darmowe posiłki i hotel na koszt przewoźnika podczas długiego oczekiwania

Wyrok polskiego sądu ujawnia możliwość uzyskania dodatkowego zadośćuczynienia za stres spowodowany opóźnieniem

Odszkodowanie za opóźniony lot. Kiedy i ile pieniędzy ci przysługuje?

Sezon wiosennych podróży w 2026 roku w pełni, ale opóźnienie samolotu to sygnał alarmowy, który może zepsuć nawet najlepiej zaplanowany wyjazd. Warto jednak wiedzieć, że jako pasażer masz swoje prawa, a znajomość przepisów chroniących podróżnych może uratować twój budżet. Zgodnie z unijnymi regulacjami, jeśli twój lot dotarł do celu z opóźnieniem przekraczającym trzy godziny, otwiera się droga do ubiegania się o solidną rekompensatę pieniężną.

Wysokość odszkodowania jest ściśle określona w Rozporządzeniu WE 261/2004 i zależy od długości trasy. Za loty do 1500 km przysługuje 250 euro, na dystansach od 1500 do 3500 km kwota wzrasta do 400 euro. Najdłuższe trasy, czyli te powyżej 3500 km, kwalifikują się do najwyższej rekompensaty w wysokości 600 euro.

Opóźniony pociąg dalekobieżny? Sprawdź, jak odzyskać do 50% ceny biletu

Prawa pasażerów chronią również podróżujących koleją, choć na nieco innych zasadach niż w lotnictwie. Ubieganie się o rekompensatę za opóźniony pociąg jest możliwe na podstawie Rozporządzenia UE nr 1371/2007. Za opóźnienie od 60 do 119 minut można otrzymać zwrot 25% ceny biletu, a przy opóźnieniu powyżej 120 minut – nawet 50% tej kwoty. Warto jednak pamiętać, że przepisy te dotyczą wyłącznie pociągów dalekobieżnych, takich jak Express Intercity Premium, Express InterCity, InterCity czy TLK, a także połączeń międzynarodowych. Nie obejmują one pociągów miejskich i podmiejskich. Co ciekawe, minimalna kwota, o którą można się ubiegać, nie może być niższa niż 4 euro.

Jak złożyć wniosek o odszkodowanie? Lista dokumentów i procedura krok po kroku

Aby skutecznie złożyć wniosek o odszkodowanie, kluczowe jest zebranie dokumentacji, która potwierdzi twoje roszczenie. Niezbędne będą bilet, karta pokładowa oraz dowód opóźnienia, na przykład zrzut ekranu z aplikacji lotniska lub oficjalny komunikat od przewoźnika. Z takim kompletem dokumentów warto złożyć pisemną reklamację bezpośrednio do linii lotniczej lub przewoźnika kolejowego, jasno określając żądaną kwotę.

Przewoźnik ma obowiązek odpowiedzieć na twoje pismo w ciągu 30 dni. Jeśli tego nie zrobi lub jego odpowiedź będzie odmowna, to jeszcze nie koniec walki o swoje prawa. W przypadku problemów z lotem, kolejnym krokiem jest złożenie skargi do Rzecznika Praw Pasażera przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Warto pamiętać, że w Polsce na podjęcie tych działań mamy dokładnie rok od daty podróży.

Kiedy linia lotnicza może odmówić odszkodowania? Wyjaśniamy, czym są okoliczności nadzwyczajne

Nie każde opóźnienie automatycznie oznacza wypłatę pieniędzy, ponieważ istnieją tzw. okoliczności nadzwyczajne, na które często powołują się linie lotnicze. Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku wypłaty rekompensaty, jeśli opóźnienie było spowodowane czynnikami, na które nie miał realnego wpływu. Do takich sytuacji zaliczają się na przykład ekstremalne warunki pogodowe, strajki personelu lotniska czy nieprzewidziane zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Co istotne, to na przewoźniku spoczywa obowiązek udowodnienia, że taka nadzwyczajna okoliczność faktycznie miała miejsce i była bezpośrednią przyczyną problemów. Nawet w takiej sytuacji pasażerom wciąż przysługuje prawo do opieki. Jest też nutka optymizmu dla podróżnych, którzy doświadczyli dużego stresu. Polskie sądy przyznawały już zadośćuczynienie w podobnych sprawach, co potwierdził wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, który przyznał pasażerom 1000 złotych za jednodniowe opóźnienie lotu.

Posiłki, hotel i zwrot biletu. Poznaj swoje prawo do opieki podczas opóźnienia

Odszkodowanie finansowe to jedno, ale przewoźnik ma wobec ciebie również inne obowiązki, znane jako „prawo do opieki”. Jeśli opóźnienie jest znaczne, linia lotnicza lub kolejowa powinna zapewnić ci bezpłatne posiłki i napoje w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania. Gdy opóźnienie wymusza nocleg, to przewoźnik jest zobowiązany zorganizować i opłacić hotel oraz transport między nim a lotniskiem czy dworcem. Co więcej, w przypadku opóźnienia lotu o ponad 5 godzin masz prawo całkowicie zrezygnować z podróży i otrzymać pełny zwrot kosztu biletu w ciągu siedmiu dni.

