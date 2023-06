Podziękowanie dla uczniów na koniec roku szkolnego. Ciężko pracowali przez cały rok!

Niezwykłe życzenia imieninowe dla Janusza. Spraw, by jego imieniny były wyjątkowe

Zbliża się koniec roku szkolnego, a ja chciałbym skorzystać z tej okazji, aby wyrazić moje najserdeczniejsze podziękowania dla każdego z Was. Wasze zaangażowanie, praca i postęp, które osiągnęliście przez ten rok, zasługują na najwyższe uznanie.

Dziękuję Wam za Waszą codzienną obecność na lekcjach i gotowość do nauki. Wasza chęć do zdobywania wiedzy, zadawanie pytań i dążenie do rozwoju naprawdę mnie inspiruje.

Dziękuję Wam za Waszą pracę zespołową i umiejętność współpracy. Wasza zdolność do komunikacji, słuchania i wspólnego rozwiązywania problemów jest niezwykle cenna i będzie miała ogromne znaczenie w Waszym przyszłym życiu.

Dziękuję Wam za Waszą kreatywność i wyobraźnię. Wasze pomysły i twórcze podejście do nauki sprawiają, że każdy dzień w szkole staje się interesujący i pełen odkryć.

Dziękuję Wam za Waszą wytrwałość i determinację. Widzę, jak mocno pracowaliście, aby osiągnąć swoje cele i jak dużo osiągnęliście przez ten rok.

Dziękuję Wam za Waszą postawę wzajemnej pomocy i wsparcia. Wasza życzliwość i gotowość do udzielenia pomocy kolegom i koleżankom w trudnych chwilach jest godna podziwu.

Dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie w szkolne projekty i działalność społeczną. Wasza gotowość do angażowania się w sprawy społeczne i pomoc innym jest dowodem Waszej wrażliwości i empatii.

Dziękuję Wam za Waszą postawę szacunku i tolerancji wobec innych. Wasza umiejętność akceptacji różnorodności i szanowania poglądów innych osób jest niezwykle ważna dla budowania lepszego świata.

Dziękuję Wam za Wasze pozytywne nastawienie i uśmiechy, które przynosiliście na zajęcia. Wasza radość i entuzjazm sprawiały, że każda lekcja stawała się bardziej inspirująca i przyjemna.

Dziękuję Wam za Wasze osiągnięcia i postęp, które pokazują Wasz nieustanny rozwój i rosnącą pewność siebie. Jesteście źródłem dumy i motywacji dla mnie i dla całej społeczności szkolnej.

Dziękuję Wam za to, że byliście częścią mojego życia jako nauczyciela. Wasza obecność i wkład uczyniły ten rok niezapomnianym.

Indywidualne podziękowania dla uczniów z okazji końca roku szkolnego

Drogi/a X, pragnę podziękować Ci za Twoją pracowitość i zaangażowanie w tym roku szkolnym. Twoja sumienność i determinacja w dążeniu do celu są godne pochwały. Dzięki Tobie praca w grupie była zawsze o wiele bardziej efektywna. Dziękuję za Twoją obecność w naszej klasie!

Drogi/a X,, chcę bardzo Ci podziękować za Twoją otwartość, zaangażowanie i pozytywne podejście do nauki przez ten cały rok szkolny. Twoja obecność w naszej klasie była inspirująca i motywująca dla nas wszystkich. Dziękuję za Twoją pasję i za wkład, jaki wniosłaś do naszej klasę!

Drogi/a X, pragnę podziękować Ci za Twoje zaangażowanie i wytrwałość w tym roku szkolnym. Twoja samodyscyplina, determinacja i zdolność do pracy w grupie były bardzo wartościowe dla naszej klasy. Dziękuję za Twoje pozytywne i ambitne podejście do nauki!

Drogi/a X, chciałbym bardzo Ci podziękować za Twój wkład w naszą klasę przez ten cały rok szkolny. Twoje zaangażowanie, pasja i kreatywność były niesamowite. Dzięki Tobie zawsze mieliśmy więcej pomysłów i zawsze byliśmy w stanie się rozwijać. Dziękuję!

Drogi/a X, chcę serdecznie Ci podziękować za Twój wkład w naszą klasę i zaangażowane podejście do nauki. Twoja zdolność do pracy w grupie, empatia i szacunek dla każdego członka klasy są godne pochwały. Dzięki Tobie nasza klasa była miejscem, w którym każdy czuł się dobrze. Dziękuję!

Drogi/a X, pragnę podziękować Ci za całą Twoją pracę i wysiłek włożony w ten rok szkolny. Twoja samodyscyplina, cierpliwość i umiejętność pracy w grupie były bardzo cenne dla naszej klasy. Dzięki Tobie lekcje były bardziej efektywne, a wzajemne wsparcie i zrozumienie były zawsze obecne. Dziękuję!

Drogi/a X, chcę Ci podziękować za Twoje zaangażowanie, cierpliwość i pozytywne podejście do nauki przez cały ten rok szkolny. Twoja kreatywność, otwartość i umiejętność pracy w zespole były bardzo wartościowe dla naszej klasy. Dzięki Tobie lekcje były bardziej interesujące i angażujące. Dziękuję!

Droga Magda, chcę bardzo Ci podziękować za Twój wkład w naszą klasę w tym roku szkolnym. Twoja empatia, zrozumienie i umiejętność pracy w zespole były bardzo ważne dla naszej klasy. Dzięki Tobie lekcje były bardziej skuteczne, a praca w grupie była o wiele efektywniejsza. Dziękuję!