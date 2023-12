Życzenia i kartki świąteczne po angielsku z polskim tłumaczeniem. Merry Christmas!

May your home be filled with joy, your heart with love, and your life with laughter this Christmas. Merry Christmas and a Happy New Year!

Niech w te Święta Twój dom będzie wypełniony radością, serce miłością, a życie śmiechem. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

***

May the magic of Christmas fill every corner of your heart and home. Merry Christmas!

Niech magia Bożego Narodzenia wypełni każdy zakątek Twojego serca i domu. Wesołych Świąt!

***

Sending warm wishes of peace and happiness this Christmas season. Merry Christmas and a Happy New Year!

Przesyłam ciepłe życzenia pokoju i szczęścia w Święta. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

***

May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Merry Christmas!

Niech Twoje dni będą wesołe i jasne, a wszystkie Twoje Boże Narodzenia białe. Wesołych Świąt!

***

May the spirit of Christmas bring you peace, hope and love. Merry Christmas!

Niech duch Bożego Narodzenia przyniesie Ci spokój, nadzieję i miłość. Wesołych Świąt!

***

Wishing you a blessed Christmas, filled with moments of love, joy, and togetherness. Merry Christmas!

Życzę Ci błogosławionego Bożego Narodzenia, wypełnionego chwilami miłości, radości i poczucia wspólnoty. Wesołych Świąt!

***

May this Christmas season bring you closer to all those you cherish. Merry Christmas and a Happy New Year!

Niech ten świąteczny czas zbliży Cię do wszystkich, których darzysz uczuciem. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

***

May the beauty of Christmas fill your heart with joy, and may the upcoming year bring you prosperity and peace. Merry Christmas and a Happy New Year!

Niech piękno Bożego Narodzenia wypełni Twoje serce radością, a nadchodzący rok przyniesie Ci dobrobyt i pokój. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

***

Wishing you a Christmas season wrapped in love, filled with warmth, and brightened with moments of joy. Merry Christmas!"

Życzę Ci Świąt otulonych miłością, wypełnionych ciepłem i rozświetlonych chwilami radości. Wesołych Świąt!

***

Wishing you a Christmas season full of delightful moments, joyful laughter, and treasured memories. Merry Christmas!

Życzę Ci Świąt pełnych uroczych chwil, radosnego śmiechu i niezapomnianych wspomnień. Wesołych Świąt!

***

May the blessings of Christmas be with you today and always. Merry Christmas and a Happy New Year!

Niech błogosławieństwa Bożego Narodzenia będą z Tobą dziś i na zawsze. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

***

Wishing you a Christmas season adorned with moments of happiness, sprinkled with love, and wrapped in the warmth of family. Merry Christmas!"

Życzę Ci Świąt ozdobionych chwilami szczęścia, posypanych miłością i otulonych ciepłem rodziny. Wesołych Świąt!

***

May the magic and wonder of Christmas stay with you throughout the coming year.

Niech magia i cudowność Bożego Narodzenia towarzyszą Ci przez cały nadchodzący rok.

***

Sending you love, joy, and peace this Christmas. May the New Year bring new opportunities and happiness.

Przesyłam Ci miłość, radość i pokój w te Święta. Niech Nowy Rok przyniesie Ci nowe możliwości i szczęście.

***

Wishing you a magical holiday season and a New Year filled with exciting adventures.

Życzę Ci magicznych Świąt i Nowego Roku pełnego ekscytujących przygód.

***

Wishing you a Christmas filled with love, laughter, and all the things that make you happy.

Życzę Ci Świąt pełnych miłości, śmiechu i wszystkiego, co sprawia, że jesteś szczęśliwy.

***

Sending you my warmest wishes for a joyous Christmas and a prosperous New Year.

Przesyłam Ci najcieplejsze życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego Nowego Roku.

***

May your Christmas be as bright as your smile and as sweet as your heart.

Niech Twoje Święta będą równie jasne jak Twój uśmiech i równie słodkie jak Twoje serce.