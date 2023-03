Bulwersująca kradzież w kościele podczas pogrzebu. Kobieta zabrała cudzą torebkę

Radłów. 35-latek podpalił karetkę. Miała służyć do ratowania dzieci na Ukrainie

Limanowa. Bulwersująca kradzież w kościele. Złodziejka nie uszanowała pogrzebu

To się nie mieści w głowie! Jak podaje portal limanowa.in, w środę (1 marca) w bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej doszło do kradzieży. Co jeszcze bardziej bulwersujące, złodziejka wykorzystała fakt, że pokrzywdzona przez nią kobieta była zaabsorbowana uroczystością pogrzebową i ukradła jej torebkę. Straty związane z kradzieżą oszacowano na kwotę 4600 złotych, ponieważ w torebce znajdowały się pieniądze oraz telefon komórkowy.

Z informacji portalu wynika, że sprawczyni podłego przestępstwa została ustalona i zatrzymana przez policję. Okazała się nią mieszkanka Limanowej. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Sonda Czy kary za kradzieże powinny być surowsze? Tak Nie Nie mam zdania