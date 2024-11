Ewakuacja żłobka i przedszkola. Zagrożone były nawet dwuletnie dzieci

W Sufczynie (powiat brzeski) ewakuowano dużą grupę dzieci z miejscowego żłobka i przedszkola. Radio ESKA podaje, że decyzja o przeprowadzeniu akcji została podjęta przez dyrektorkę placówki ze względu na ulatniający się w pobliżu gaz. Na szczęście nikt nie ucierpiał w wyniku zdarzenia. Dzieci i ich opiekunowie znaleźli schronienie w obiekcie należącym do szkoły w Sufczynie. Przyczyną incydentu było uszkodzenie gazociągu w trakcie prac ziemnych.

- Przed godz. 12.00 do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku wpłynęła informacja o uszkodzonym gazociągu w miejscowości Sufczyn. Jak się okazało podczas prowadzenia prac ziemnych przy ogrodzeniu budynku żłobka i przedszkola doszło do uszkodzenia rury gazowej. W wyniku tego uszkodzenia ulatniający się stanowił zagrożenie. Tym samym dyrektor placówki podjęła jak najbardziej słuszną decyzję o konieczności ewakuacji wszystkich osób przebywających w budynku żłobka i przedszkola. Łącznie do sąsiedniej budynku szkoły zostało ewakuowanych 66 osób, w tym 59 dzieci - powiedział Radiu ESKA mł. kpt. Dominik Machał, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Brzesku.

