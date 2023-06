Trzech 18-latków potrąconych na pasach! Wypadek w Nowym Sączu

We wtorek na al. Piłsudskiego w Nowym Sączu doszło do groźnego wypadku, w którym ranne zostały trzy osoby. Do zdarzenia doszło około godz. 18.30. Samochód potrącił trzech 18-latków przechodzących przez przejście dla pieszych. - Wstępne ustalenia mówią o tym, że jeden z kierowców zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, natomiast drugi kierowca nie - powiedziała portalowi "DTS24" podkom. Barbara Szczerba z KWP Kraków. Młodzi mężczyźni zostali zabrani do szpitala.

Szczegółowe okoliczności wypadku ustalają teraz policjanci. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Według RMF24, życiu 18-latków nic nie zagraża.

Koszmarny wypadek pod Warszawą. Nastolatek potrącony na przejściu dla pieszych. Dziecko trafiło do szpitala