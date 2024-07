Usiłowanie zabójstwa w Tarnowie. Chciała zabić kompana, bo jej nie poczęstował

W ścisłym centrum Tarnowa doszło w ostatnim czasie do makabrycznych zdarzeń. W środę, 17 lipca na ul. Krakowskiej znaleziono ciało 44-letniego mężczyzny, który podjął desperacką próbę odebrania sobie życia. Dwa dni wcześniej, w bramie jednej z kamienic przy ul. Krakowskiej 37-letnia kobieta chciała zabić współbiesiadnika. Małgorzata B. zadała Wojciechowi R. ranę ciętą szyi, ponieważ ten... nie chciał jej poczęstować zawartością butelki z napojem wyskokowym. Ustalenie przebiegu zdarzeń stało się możliwe dopiero po wytrzeźwieniu uczestników libacji.

- W pewnym momencie między podejrzaną, a jednym z uczestników libacji doszło do kłótni. Podejrzana zarzuciła mu, że ten nie poczęstował jej alkoholem, jak miał to w zwyczaju czynić. W pewnym momencie wstała, wzięła do ręki szklany kinkiet, rozbiła go uderzając o ziemię. Następnie jedną ręką przytrzymała głowę pokrzywdzonego, a drugą podcięła mu gardło rozbitym szkłem. W wyniku zadanych obrażeń u Wojciecha R. doszło do wstrząsu krwotocznego. Po chwili kobieta z drugim z biesiadników poszła do pobliskiego sklepu, skąd wezwała pomoc - powiedział Radiu ESKA Tarnów Mieczysław Sienicki, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnowie. Poniżej dalsza część artykułu.



Małgorzata B. przyznała się do winy. Grozi jej dożywocie

Zatrzymana kobieta jest świetnie znana organom wymiaru sprawiedliwości. W przeszłości była już notowana i karana. Małgorzata B. przyznała się do próby zabójstwa Wojciecha R. Tłumaczyła się tym, że kompan zdenerwował ją swoim zachowaniem podczas libacji.

- Sąd analizując zebrane z miejsca przestępstwa dowody, a także przesłuchania świadków przychylił się do prokuratorskiego wniosku i zastosował wobec kobiety środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Kobiecie za usiłowanie dokonania zbrodni, jaką jest zabójstwo, grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat lub kara dożywotniego pozbawienia wolności - informuje tarnowska policja.

