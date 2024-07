Jak zginął 44-latek znaleziony w centrum Tarnowa? Prokuratura zdradziła szczegóły

Pewności jeszcze nie ma, ale nic nie wskazuje na to, by śmierć 44-letniego tarnowianina wynikała z działania innych osób. Przypomnijmy, że ciało mężczyzny zostało znalezione w ścisłym centrum miasta, w rejonie skrzyżowania ulicy Krakowskiej z ul. Nowy Świat oraz Urszulańską. Śledczy zabezpieczyli zapisy z kamer monitoringu, które pomogą w odtworzeniu okoliczności makabrycznego zdarzenia, do którego doszło w środku nocy z wtorku na środę (16/17 lipca). Zlecono również przeprowadzenie sekcji zwłok. Wszystko wskazuje na to, że 44-latek podjął dramatyczną decyzję i dopuścił się zachowania autoagresywnego.

- Zabezpieczono ślady krwi, a także kawałek szkła, który znajdował się przy zwłokach. Prawdopodobnie jest to fragment lusterka. Ślady krwi mężczyzny ujawniono na odcinku 200 metrów ulicy Krakowskiej. Ciało Tomasza H. zostało zabezpieczone w tarnowskim prosektorium. Najprawdopodobniej w czwartek (18 lipca) zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Będziemy pytać biegłych nie tylko o to, jaka była bezpośrednia przyczyna śmierci mężczyzny, ale również jakim narzędziem zadano rany i czy mogły one powstać od odnalezionego kawałka szkła. Sekcja wyjaśni również czy 44-latek mógł sam sobie zadać te rany, czy ktoś mu je zadał - powiedział Radiu ESKA Mieczysław Sienicki, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnowie.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

