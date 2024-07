i Autor: Pexels/cc0/pixabay zdjęcie ilustracyjne

Groza

Tajemniczy mężczyzna w środku nocy rzucił się na młodą kobietę. Trwa obława na zbira! Tak był ubrany

W Nowym Targu młoda kobieta została zaatakowana przez tajemniczego mężczyznę. Do zdarzenia doszło w środku nocy, gdy 19-latka wracała z pracy do domu. Do większego dramatu nie doszło, ponieważ pokrzywdzona zaczęła się bronić, co spłoszyło sprawcę. Trwa obława na zbira. Wiadomo, jak był ubrany w chwili ataku.