Do zatrzymania nastolatków doszło w poniedziałek (12 lutego 2024) wieczorem. Szczegóły opisuje oficer prasowa KPP Wejherowo. Podejrzani mieli pecha, bo akurat trafili na patrolujących okolice centrum handlowego policjantów.

- Ze sklepu wybiegło dwóch mężczyzn, a tuż za nimi biegł trzeci mężczyzna i krzyczał „złodzieje”. W ten sposób zaalarmował policjantów, którzy nie zwlekając ani chwili ruszyli za mężczyznami w pościg i po kilkuset metrach ich zatrzymali. Po chwili dobiegł także trzeci mężczyzna, który także za nimi biegł. Okazało się, że jest on funkcjonariuszem Krajowej Administracji Skarbowej w czasie wolnym od służby- informuje asp. szt. Anetta Potrykus z wejherowskiej komendy.

Rumia: Nastolatkowie ukradli perfumy. Grozi im 5 lat więzienia

Funkcjonariusz KAS widział jak dwaj sprawcy z perfumami w rękach, wybiegli z drogerii i nie reagowali na wezwania do zwrotu ukradzionych przedmiotów. W momencie zatrzymania policjanci ujawnili porzucone podczas ucieczki przez złodziei perfumy o wartości około 3500 zł. Skradzione przedmioty zostały przekazane do sklepu, a mężczyźni zostali doprowadzeni do komisariatu policji w Rumi.

- Obaj zatrzymani to 17 i 18-letni mieszkańcy Rumi. W chwili zatrzymania byli pod wpływem alkoholu. Za popełnione przestępstwo kradzieży grozi im kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Mężczyźni noc spędzili w policyjnym areszcie. Niebawem zostaną przesłuchani i usłyszą zarzuty nie tylko tej jednej kradzieży, ale niewykluczone, że także innych, które popełnili wcześniej w tej samej drogerii - podsumowuje oficer prasowa KPP Wejherowo.

