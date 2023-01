To on szukał w stawach ciała Iwony Wieczorek! Płetwonurek Maciej Rokus pomógł odnaleźć Tylman i Woźniaka-Staraka

Policjanci z Wejherowa zwrócili się do internautów z apelem o pomoc w poszukiwaniach 17-letniej Klaudii Kroll. Dziewczyna wyszła z domu w miniony piątek (6 stycznia 2023 r.) o godzinie 16:00, a po praktykach samowolnie oddaliła się i nie wróciła do miejsca zamieszkania. Funkcjonariusze liczą, że przekazanie jej wizerunku do sieci pomoże w poszukiwaniach.

Zaginęła 17-letnia Klaudia Kroll. Rysopis zaginionej

wzrost: 165 cm;

budowa ciała: szczupła;

włosy: proste, brązowe, do ramion.

Ubrana była w niebieską dżinsową kurtkę, czarne spodnie dresowe i białe buty sportowe. Ponadto miała przy sobie torebkę skóropodobną z paskiem wielkości A4.

- Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionej proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Wejherowie tel. 47 742 97 36/ 22. lub numerem alarmowym 112 - apelują policjanci.

Przyjrzyjcie się uważnie zamieszczonej fotografii! Być może minęliście Klaudię na ulicy! Prosimy o udostępnianie materiału.

i Autor: KPP Wejherowo Zaginiona Klaudia Krall z gminy Luzino

Sonda Czy szukałeś/aś kiedyś osoby zaginionej? Tak Nie