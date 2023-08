i Autor: Shutterstock Zapłakany 4-latek zgubił się na plaży we Władysławowie. Razem z policjantem szukali "parawanu w kolorowe rybki".

4-latek zgubił się na plaży

4-latek zgubił się na plaży we Władysławowie. Policjant szukał parawanu w kolorowe rybki

O tym, że policjantem jest się nawet na urlopie, odpoczywając na plaży, przekonał się funkcjonariusz z Częstochowy. Na plaży we Władysławowie zauważył on zagubionego i zapłakanego chłopca. Bezradny 4-latek zgubił mamę i nie umiał jej odnaleźć. Jedyne, co pamiętał to parawan w kolorowe rybki. Jak finał miała ta historia? Szczegóły w dalszej części artykułu.