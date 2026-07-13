Rekordowe zbiory bursztynu po sztormie. Prawie 9 kg w jedną noc

Ostatnie załamanie pogody nad Morzem Bałtyckim przyniosło niezwykłe efekty dla miłośników poszukiwań lokalnych skarbów. Choć gwałtowne wichury oznaczały dla służb mnóstwo ciężkiej pracy i liczne zniszczenia, to dla wielbicieli bursztynu okazały się wyjątkowo pomyślnym okresem. Wzburzone fale morza wyrzuciły na piaszczysty brzeg niezwykłe ilości cennego kruszcu.

Gwałtowne zjawiska pogodowe spowodowały, że bałtyckie dno zostało mocno wzburzone, dzięki czemu ukryte przez lata bryłki żywicy trafiły na plaże. Najwięcej powodów do radości mieli ci, którzy zdecydowali się na nocne łowy. Jedna z grup poszukiwaczy mogła się pochwalić nieprawdopodobnym wynikiem – zebraniem 8,5 kg bursztynu podczas zaledwie kilku godzin.

Tego rodzaju obfite żniwa to prawdziwa rzadkość, wymagająca nie tylko sprzyjającej aury, ale także dużej cierpliwości, odpowiedniej wprawy i zwykłego farta. Dla entuzjastów bursztynu ostatnie sztormowe dni stanowiły zatem niezwykle hojny podarunek od żywiołu.

To jest totalny rekord 💪 8,5 kg w jedną noc! Bursztynowe żniwa po sztormie trwają w najlepsze, a poszukiwacze ruszyli na plaże 💛 [...] aż 8,5 kg, znalezione w rejonie Przekopu Mierzei Wiślane - napisał profil Hello Mierzeja na Facebooku.

Cena bursztynu w skupie

Bursztyn to nic innego jak zastygła przed milionami lat żywica pradawnych drzew iglastych, która pod wpływem czasu stała się jednym z najpiękniejszych i najbardziej pożądanych symboli bałtyckich plaż. Jego wartość rynkowa wynika nie tylko z charakterystycznej, złocistej barwy, ale również ze stosunkowo rzadkiego występowania. Najwyższe kwoty można uzyskać za bryły o dużych rozmiarach, wysokim stopniu przejrzystości, nietypowych kształtach i unikalnym zabarwieniu.

Kwoty oferowane w punktach skupu bursztynu są determinowane przede wszystkim przez rozmiar bryłki, jej jakość, klarowność oraz konieczność ewentualnej obróbki. Za drobne kawałki zazwyczaj płaci się kilkaset złotych za kilogram, podczas gdy okazałe i niezwykle rzadkie formy potrafią osiągnąć wartość rzędu kilku tysięcy złotych za taką samą wagę.

Sprawdzone metody poszukiwania bałtyckiego bursztynu

Udane zbiory bursztynu to proces wymagający dużej wytrwałości, idealnych warunków naturalnych i odrobiny szczęścia. Najbogatsze zbiory notuje się bezpośrednio po burzliwych dniach, kiedy to morze wypycha na ląd fragmenty żywicy, które przez dekady spoczywały zakopane w piasku. Szczególną uwagę warto zwracać na naniesione przez wodę pasma roślinności, wodorostów i muszelek, gdyż to właśnie w tych skupiskach najczęściej kryją się cenne kawałki bursztynu.

Zapaleńcy zazwyczaj wyruszają na brzeg we wczesnych godzinach porannych lub pod osłoną nocy, zabierając ze sobą latarki emitujące światło UV lub po prostu bardzo jasne strumienie światła, co znacznie ułatwia lokalizację kruszcu w ciemnościach. W trakcie poszukiwań niezastąpione bywają również różnego rodzaju sita, specjalne podbieraki oraz grabie ułatwiające przesiewanie nadmorskiego piasku.