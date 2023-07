i Autor: SHUTTERSTOCK Kierowca busa, który chciał wygonić owada, doprowadził do wypadku, w którym ranne zostały cztery osoby, zdj. ilustracyjne

Niesłychany wypadek

Był uczulony na jad owada, doszło do nieszczęścia. Cztery osoby w szpitalu

Kierowca busa, który był uczulony na jad owada, doprowadził do wypadku, w którym ranne zostały cztery osoby. Do zdarzenia doszło na drodze pod Malborkiem, gdy do pojazdu, według wstępnych ustaleń policji, wleciała osa lub pszczoła. Mężczyzna chciał ją wygonić, ale w tym czasie bus zahaczył kołami o pobocze i wjechał do rowu. Ranne osoby trafiły do szpitala.