Gdańsk. 55-latek podejrzany o pedofilię

Jak podało Radio Gdańsk, 55-letni mężczyzna miał molestować i obcować seksualnie z 13-letnią sąsiadką. "Do kilkukrotnych czynów miało dochodzić na Ujeścisku" - przekazała rozgłośnia.

"55-letniemu mężczyźnie postawiono zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na obcowaniu płciowym z osobą małoletnią poniżej lat 15 i doprowadzenia do innych czynności seksualnych z tą osobą. Jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od 2 do 12 lat" - powiedział PAP prok. Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Areszt dla 55-latka

Prokurator wyjaśnił, że 7 maja do sądu trafił wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. "Sąd przychylił się do wniosku i aresztował podejrzanego 55-latka na okres 3 miesięcy" - mówił. "Podejrzany przyznał się do postawionego zarzutu i złożył obszerne wyjaśnienia" - dodał prok. Duszyński.

Postępowanie jest w toku. Prowadzi je Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście.